Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Zayıf dış talep koşullarına rağmen ihracatımızda yükseliş eğilimi sürmektedir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Küresel ticarette artan korumacılık eğilimlerine ve zayıf dış talep koşullarına rağmen ihracatımızda yükseliş eğilimi sürmektedir." ifadesini kullandı.

Harun Kutbe  | 04.12.2025 - Güncelleme : 04.12.2025
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Zayıf dış talep koşullarına rağmen ihracatımızda yükseliş eğilimi sürmektedir

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından, kasım ayı dış ticaret verilerine ilişkin paylaşımda bulundu.

"Küresel ticarette artan korumacılık eğilimlerine ve zayıf dış talep koşullarına rağmen ihracatımızda yükseliş eğilimi sürmektedir" değerlendirmesinde bulunan Yılmaz, ihracatın kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 arttığını, yıllıklandırılmış değerinin 270,6 milyar dolar seviyesine yükseldiğini bildirdi.

Yıllıklandırılmış hizmet ihracatının ise 122,5 milyar dolar seviyesine yükseleceğini öngördüklerini aktaran Yılmaz, böylece kasım ayı itibarıyla yıllıklandırılmış toplam mal ve hizmet ihracatının 393 milyar doları aşmasını beklediklerini ifade etti.

Cevdet Yılmaz, şunları kaydetti:

"2026 yılında küresel ticaretteki fırsatlardan azami ölçüde yararlanarak ihracatımızı 282 milyar ABD dolarının üzerine çıkarıp, dünya mal ihracatındaki payımızı daha yüksek bir seviyeye taşımayı amaçlıyoruz. İhracatta ticaret diplomasi girişimlerimizin yanı sıra, ürün ve pazar çeşitliliğinin artırılması, markalaşma, yeşil ve dijital dönüşüm ile finansman desteklerini önceliklendirerek ticaretin derinleştirilmesi, yatırım ortamının iyileştirilmesi ve finansal işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik adımlar atmaya devam edeceğiz."

