Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Yüksek teknolojili üretimi artırmak hedefiyle politikalarımızı uygulamaya devam ediyoruz

Bakan Şimşek, "Yüksek teknolojili üretimi ve rekabet gücümüzü artırmak hedefiyle, aktif sanayi politikalarımızı uygulamaya devam ediyor, üretken sektörlere yönelik desteklerimizi daha da güçlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Hülya Ömür Uylaş  | 04.12.2025 - Güncelleme : 04.12.2025
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek: Yüksek teknolojili üretimi artırmak hedefiyle politikalarımızı uygulamaya devam ediyoruz

Ankara

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NSosyal hesabından, kasım ayı dış ticaret verilerine ilişkin paylaşım yaptı.

Kasımda ihracat yıllık 270,6 milyar dolara ulaşırken, ithalatın ise küresel altın fiyatlarındaki artışın da etkisiyle 361,9 milyar dolar olarak gerçekleştiğini bildiren Şimşek, şu değerlendirmede bulundu:

"İhracatımızın teknoloji kompozisyonu iyileşti. Ocak-kasım döneminde yüksek ve orta-yüksek teknolojili ürün ihracatı yıllık yüzde 9,6 arttı, bu grupların imalat sanayi ihracatındaki payı yüzde 43'e yükseldi. Yüksek teknolojili üretimi ve rekabet gücümüzü artırmak hedefiyle, aktif sanayi politikalarımızı uygulamaya devam ediyor, üretken sektörlere yönelik desteklerimizi daha da güçlendiriyoruz."

