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Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İyileşen dış ticaret açığımız, dezenflasyon sürecine olumlu katkı vermiştir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "İyileşen dış ticaret açığımız, cari açığı azaltarak dezenflasyon sürecine olumlu katkı vermiştir." ifadesini kullandı.

Harun Kutbe  | 03.01.2025 - Güncelleme : 03.01.2025
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: İyileşen dış ticaret açığımız, dezenflasyon sürecine olumlu katkı vermiştir

İstanbul

Yılmaz, sosyal medya hesabından, 2024 yılı dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Zayıf dış talep koşullarına rağmen geçen seneye göre yüzde 2,5 oranında artan ihracatın, 2024'te 262 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini, ithalatın ise 344 milyar dolarla öngörülenden daha iyi bir performans gösterdiğini belirten Yılmaz, ithalatın beklentilerin üzerinde iyileşmesinin etkisiyle 2024 yılında dış ticaret açığının, geçen seneye göre yüzde 22,7 azaldığını ve 82 milyar dolara gerilediğini bildirdi.

"İyileşen dış ticaret açığımız, cari açığı azaltarak dezenflasyon sürecine olumlu katkı vermiştir." ifadesini kullanan Yılmaz, 2024'ün Türkiye'nin yakın coğrafyası başta olmak üzere, dünyanın farklı bölgelerinde güven ve istikrarı tehdit eden pek çok gelişmenin yaşandığı bir yıl olduğunu, savaş, iklim değişikliği, bölgesel istikrarsızlık ve korumacılık eğilimlerinin ülkelerin ihracat performansındaki aşağı yönlü riskleri artırdığını kaydetti.

Yılmaz, bu zorlu koşullara rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, üretim, istihdam ve ihracat odaklı hareket ettiklerini, iş dünyasıyla 2024'te ihracatı daha ileri bir noktaya taşımayı başardıklarını vurgulayarak, şu ifadelerini kullandı:

"2025 yılında bir önceki yıla göre daha olumlu bir görünüm sergilemesi beklenen dış talep koşulları ve emtia fiyatlarıyla birlikte yakın coğrafyamızın daha istikrarlı bir yapıya kavuşması önümüzdeki yıl ihracatımızı destekleyici bir unsur olacaktır. Dış koşullardaki iyileşmenin yanı sıra uygulamaya başlayacağımız yeni YTAK ve HIT-30 teşvik programıyla yeşil ve dijital dönüşümü odağımıza alarak verimlilik ve ihracat artışını sağlamayı hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde ülkemizin uluslararası ticaret sahnesinde daha da güçlenmesini sağlayacak adımlar atmaya devam edeceğiz."

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