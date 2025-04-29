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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara’da "1 Mayıs Emek Ödülleri Töreni"nde konuşuyor.
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Politika

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Uluslararası Yatırımcılar Derneği üyelerini kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Tolga Demirözü ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Harun Kutbe  | 29.04.2025 - Güncelleme : 29.04.2025
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Uluslararası Yatırımcılar Derneği üyelerini kabul etti

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

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"Ülkemizin yatırım ortamının geliştirilmesi ve rekabet gücünün artırılması, küresel ticaret politikalarındaki değişimin ekonomi ve dış ticaretimize etkileri ve uluslararası doğrudan yatırımların artırılması hususlarını değerlendirdik. Yeni seçilen YASED Başkanı Tolga Demirözü ve yönetim kurulu üyelerini tebrik eder, çalışmalarında başarılar dilerim."

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