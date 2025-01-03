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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyonda iyileşmeyi hızlandırarak dezenflasyon sürecini güçlendireceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Önümüzdeki dönemde uygulayacağımız politikalarla enflasyon beklentilerinde iyileşmeyi hızlandırarak dezenflasyon sürecini daha da güçlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Zafer Fatih Beyaz  | 03.01.2025 - Güncelleme : 03.01.2025
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyonda iyileşmeyi hızlandırarak dezenflasyon sürecini güçlendireceğiz

Ankara

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