Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyonda iyileşmeyi hızlandırarak dezenflasyon sürecini güçlendireceğiz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Önümüzdeki dönemde uygulayacağımız politikalarla enflasyon beklentilerinde iyileşmeyi hızlandırarak dezenflasyon sürecini daha da güçlendireceğiz." ifadelerini kullandı.
Ankara
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