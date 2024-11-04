Dolar
34.34
Euro
37.47
Altın
2,742.28
ETH/USDT
2,471.20
BTC/USDT
68,936.00
BIST 100
8,753.87
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Dezenflasyon sürecinin önümüzdeki dönemde daha da güçlenmesini bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Toplumsal refahı artırmak amacıyla uyguladığımız ekonomi programı ile dezenflasyon sürecinin önümüzdeki dönemde daha da güçlenmesini ve tek haneli enflasyon hedefimize ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.

Harun Kutbe  | 04.11.2024 - Güncelleme : 04.11.2024
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Dezenflasyon sürecinin önümüzdeki dönemde daha da güçlenmesini bekliyoruz

Ankara

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, toplumsal refahı artırmak amacıyla uyguladıkları ekonomi programıyla dezenflasyon sürecinin gelecek dönemde daha da güçlenmesini ve tek haneli enflasyona ulaşmayı hedeflediklerini bildirdi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Toplumsal refahı artırmak amacıyla uyguladığımız ekonomi programı ile dezenflasyon sürecinin önümüzdeki dönemde daha da güçlenmesini ve tek haneli enflasyon hedefimize ulaşmayı hedefliyoruz." ifadesini kullanan Yılmaz, programlarına duyulan güvenin neticesinde dezenflasyon sürecini tesis etmeye devam ettiklerini belirtti.

Tüketici fiyatlarının ekim ayında yüzde 2,88 oranında arttığını dile getiren Yılmaz, yıllık enflasyonun ise yüzde 48,58 düzeyine indiğini bildirdi.

Son 5 ayda yıllık enflasyondaki azalışın 27 puana yaklaştığını vurgulayan Cevdet Yılmaz, şöyle devam etti:

"Ekim ayı enflasyonunda gıda fiyatlarının etkisi hissedilirken, sezon geçişinin de etkisiyle taze meyve ve sebze grubunda fiyat artışları yaşanmıştır. Bununla birlikte tüm geçici etkiler arındırıldığında, çekirdek enflasyon göstergelerindeki aylık değişimler bir önceki aya kıyasla azalmış, yıllık enflasyon düzeyleri gerilemiştir. Ayrıca yurt içi üretici fiyatlarındaki gidişat, tüketici fiyatları üzerindeki maliyet yönlü baskının giderek hafiflediğini göstermektedir. 2024 yılının son çeyreğinde dönemsel fiyatlama etkisinin azalmasını, hizmet enflasyonunda iyileşmenin gerçekleşmesini ve küresel emtia fiyatlarındaki olumlu seyrin dezenflasyon sürecine katkı vermesini bekliyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan'a gitti
Balışeyh Belediye Başkanı Hilmi Şen ile şoförü silahlı saldırıda hayatını kaybetti
AYM'nin sonuçlandırdığı bireysel başvuru sayısı 527 bini aştı
Doğu Karadeniz için kuvvetli yağış, Orta ve Doğu Karadeniz için fırtına uyarısı
Adıyaman'da "Yerinde Dönüşüm"e 23 binin üzerinde başvuru

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Dezenflasyon sürecinin önümüzdeki dönemde daha da güçlenmesini bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Dezenflasyon sürecinin önümüzdeki dönemde daha da güçlenmesini bekliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, ekim ayı enflasyon verilerini değerlendirdi

Enflasyon yıllık bazda yüzde 48,58'e geriledi

Ekonomi Koordinasyon Kurulu: Reel sektörün uzun vadeli yatırım kredilere erişimine yönelik değerlendirmeler yapıldı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu: Reel sektörün uzun vadeli yatırım kredilere erişimine yönelik değerlendirmeler yapıldı
Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında toplandı

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında toplandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye Yüzyılında ülkemizin bağımsızlığına hizmet etmeye devam edeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye Yüzyılında ülkemizin bağımsızlığına hizmet etmeye devam edeceğiz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet