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Ekonomi

İngiltere'de yıllık enflasyon mayısta beklentilere paralel gerçekleşti

İngiltere'de yıllık enflasyon mayısta yüzde 3,4 ile beklentiler doğrultusunda gerçekleşti.

Nuran Erkul Kaya  | 18.06.2025 - Güncelleme : 18.06.2025
İngiltere'de yıllık enflasyon mayısta beklentilere paralel gerçekleşti

Londra

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) mayıs ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı.

Buna göre, nisanda yüzde 3,5 olan yıllık enflasyon, mayısta yüzde 3,4 olarak ölçülerek, piyasa beklentilerine paralel gerçekleşti.

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Enerji ve gıda fiyatları hariç tutulan çekirdek enflasyon da beklentiler dahilinde yüzde 3,5 oldu.

ONS Başekonomist Vekili Richard Heys, verilere ilişkin değerlendirmesinde, yıllık enflasyonun mayısta kısıtlı değişim gösterdiğini belirterek, bu ay hava yolu ve akaryakıt ücretlerinin gerilediğini kaydetti.

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