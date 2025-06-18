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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ı kabul etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile görüştü.

Muhammet Emin Avundukluoğlu  | 18.06.2025 - Güncelleme : 18.06.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ı kabul etti

TBMM

TBMM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Kurtulmuş'un makamında Yılmaz'ı kabul ettiği bildirildi.

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