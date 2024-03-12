Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Cari açığın milli gelire oranının iyi bir performans sergilemesini bekliyoruz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Önümüzdeki dönemde dış ticaret dengesinde öngördüğümüz iyileşme ile birlikte cari açığın milli gelire oranının Orta Vadeli Program (OVP) beklentilerimizden daha iyi performans sergilemesini bekliyoruz." dedi.
Ankara
Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ocak 2024 itibarıyla yıllıklandırılmış cari açığın Mayıs 2023'e göre 22,6 milyar dolar azalarak 37,5 milyar dolar seviyesine gerilediğine dikkati çekti.
2024 yılı Ocak ayı itibariyle yıllıklandırılmış cari açık, 2023 yılı Mayıs ayına göre 22,6 milyar dolar azalarak 37,5 milyar dolar seviyesine gerilemiştir.— Cevdet Yılmaz (@_cevdetyilmaz) March 12, 2024
2024 yılı Ocak ayında ise bir önceki yılın aynı ayına göre cari açıkta yaklaşık 7,9 milyar dolar iyileşme kaydedilmiştir.… https://t.co/eKM8i8w0P8
Bir önceki yılın aynı ayına göre cari açıkta yaklaşık 7,9 milyar dolar iyileşme kaydedildiğini aktaran Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:
"Bu iyileşmede dış ticaret dengesinde gerçekleşen 8,2 milyar dolar düzeyindeki olumlu performans etkili olmuştur. Önümüzdeki dönemde özellikle dış ticaret dengesinde öngördüğümüz iyileşme ile birlikte cari açığın milli gelire oranının OVP beklentilerimizden daha iyi bir performans sergilemesini bekliyoruz. Bir taraftan cari açığı azaltırken diğer taraftan doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını ülkemize daha fazla çekerek cari açığın finansman kalitesini arttırmayı hedefliyoruz."
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, para politikası, maliye politikası ve yapısal reform adımlarını kurumların güçlü koordinasyonu içerisinde uygulamaya devam ettiklerini kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.