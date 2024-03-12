Dolar
32.06
Euro
35.01
Altın
2,155.62
ETH/USDT
3,948.40
BTC/USDT
70,798.00
BIST 100
9,069.03
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Mescid-i Aksa’da teravih namazı kılınacak.
logo
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Cari açığın milli gelire oranının iyi bir performans sergilemesini bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Önümüzdeki dönemde dış ticaret dengesinde öngördüğümüz iyileşme ile birlikte cari açığın milli gelire oranının Orta Vadeli Program (OVP) beklentilerimizden daha iyi performans sergilemesini bekliyoruz." dedi.

Alper Şaşmaz  | 12.03.2024 - Güncelleme : 12.03.2024
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Cari açığın milli gelire oranının iyi bir performans sergilemesini bekliyoruz

Ankara

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ocak 2024 itibarıyla yıllıklandırılmış cari açığın Mayıs 2023'e göre 22,6 milyar dolar azalarak 37,5 milyar dolar seviyesine gerilediğine dikkati çekti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre cari açıkta yaklaşık 7,9 milyar dolar iyileşme kaydedildiğini aktaran Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Bu iyileşmede dış ticaret dengesinde gerçekleşen 8,2 milyar dolar düzeyindeki olumlu performans etkili olmuştur. Önümüzdeki dönemde özellikle dış ticaret dengesinde öngördüğümüz iyileşme ile birlikte cari açığın milli gelire oranının OVP beklentilerimizden daha iyi bir performans sergilemesini bekliyoruz. Bir taraftan cari açığı azaltırken diğer taraftan doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını ülkemize daha fazla çekerek cari açığın finansman kalitesini arttırmayı hedefliyoruz."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, para politikası, maliye politikası ve yapısal reform adımlarını kurumların güçlü koordinasyonu içerisinde uygulamaya devam ettiklerini kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Eyüpsultan'daki ölümlü kaza soruşturmasında 1 kişi tutuklandı, 2 kişiye yurt dışına çıkış yasağı konuldu
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 83'e çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrailli yöneticiler, soykırım gerçeğini saklamak yerine Gazze'de ölen bebeklerin hesabını versin
Marmaris'te ormanı yakan sanığa 19 yıl hapis ve 190 bin lira adli para cezası
Irak'ın kuzeyinden kaçan 2 PKK'lı terörist hudut karakoluna teslim oldu

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Cari açığın milli gelire oranının iyi bir performans sergilemesini bekliyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Cari açığın milli gelire oranının iyi bir performans sergilemesini bekliyoruz

Bakan Şimşek: İlk çeyrek sonunda cari açığın milli gelire oranı yüzde 3'ün altına gerileyecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: (Enflasyonda düşüş) 2024'ün ikinci yarısında belirgin etkileri göreceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kadınların ekonomiden sanata, siyasetten eğitime her alanda bulunmasını çok önemsiyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kadınların ekonomiden sanata, siyasetten eğitime her alanda bulunmasını çok önemsiyoruz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan enflasyonla mücadelede kararlılık vurgusu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan enflasyonla mücadelede kararlılık vurgusu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye ekonomisi dünyaya kıyasla çok iyi bir performans gösteriyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye ekonomisi dünyaya kıyasla çok iyi bir performans gösteriyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet