Dolar
13.51
Euro
15.35
Altın
1,859.35
ETH/USDT
2,914.10
BTC/USDT
42,128.00
BIST 100
2,051.05
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı KDV indirimi Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı temel gıda maddelerinde uygulanacak katma değer vergisi (KDV) indirimi oranı belirlendi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur   | 13.02.2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı KDV indirimi Resmi Gazete'de yayımlandı

Ankara

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, temel gıda ürünlerinde KDV yüzde 8'den yüzde 1'e indirildi.

Karar, 14 Şubat Pazartesi yürürlüğe girecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Norveç’te tüm Kovid-19 kısıtlamaları kaldırıldı
İtalya'da Kovid-19 bulaşanların sayısı 12 milyonu geçti
Türkiye'de 86 bin 193 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 272 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 918 bin 455'e çıktı
Hong Kong'da Kovid-19 vakaları salgının başından bu yana en yüksek düzeye ulaştı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı KDV indirimi Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı KDV indirimi Resmi Gazete'de yayımlandı

Mobil numara taşıma talebinin alındığı bilgisi aboneye kısa mesajla bildirilecek

Borsada rayici olmayan yabancı paraların 2021 değerleme kurları belirlendi

WhatsApp yazışmaları gerekçe gösterilerek işten çıkarılma hak ihlali sayıldı

WhatsApp yazışmaları gerekçe gösterilerek işten çıkarılma hak ihlali sayıldı
Varlıklarını TL'ye dönüştüren kurumlara yönelik vergi istisnasının esasları belirlendi

Varlıklarını TL'ye dönüştüren kurumlara yönelik vergi istisnasının esasları belirlendi
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri desteklerinde kapsam genişletildi

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri desteklerinde kapsam genişletildi