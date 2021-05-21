Euro
10.25
Dolar
8.38
BIST 100
1,449.82
Altın
1,873.99
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı esnafa hibe desteğine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan bazı işletmelere 5 bin lira, bazı işletmelere de 3 bin lira hibe desteği ödenmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cüneyt Kemal Özkök   | 21.05.2021
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı esnafa hibe desteğine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Ankara

"Esnaf Ve Sanatkarlar İle Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Hakkında Karar" yürürlüğe girdi.

Buna göre, hibe desteği, Ticaret Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanacak ve Bakanlık tarafından hazırlanacak destek programı çerçevesinde doğrudan verilecek.

Hibe desteği, tek seferde ödenmek üzere faaliyet konuları Bakanlık tarafından belirlenecek iki ayrı grup için 5 bin lira ve 3 bin lira olacak.

Hibe desteğinden, 17 Mayıs tarihi itibarıyla gelir vergisi mükellefiyeti olan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirler, esas faaliyet konuları üzerinden faydalanacak.

Hibe desteğinin verilmesine ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenecek.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 125 bine yaklaştı
İspanya'da Kovid-19'dan günlük can kaybı son 9 ayın en düşük seviyesine geriledi
Türkiye'de 9 bin 385 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 207 kişi yaşamını yitirdi

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı esnafa hibe desteğine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı esnafa hibe desteğine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki sezonu stadyumların yeniden coşkuyla dolduğu bir iklimde düzenlemek istiyoruz

Akaryakıtta ÖTV tutarları artırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı
Kuzey Marmara Otoyolu Habipler-Hasdal kavşakları kesimi 22 Mayıs'ta trafiğe açılıyor

Kuzey Marmara Otoyolu Habipler-Hasdal kavşakları kesimi 22 Mayıs'ta trafiğe açılıyor
Enerjide acele kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Enerjide acele kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı