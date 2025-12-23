Dolar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bakü'de MÜSİAD Azerbaycan Şubesi Genel Kurulu'nda konuşuyor
logo
Ekonomi

Coğrafi işaretli Trabzon hasırında dış pazar hedefi büyüyor

Makine kullanılmadan 31-32 mikron inceliğindeki altın ya da gümüş tellerin örülmesiyle yapılan Trabzon hasırında, iç piyasadaki güçlü talebin yanı sıra ihracattan da yüksek pay alınması amaçlanıyor.

Meltem Yılmaz Karakurum  | 23.12.2025 - Güncelleme : 23.12.2025
Coğrafi işaretli Trabzon hasırında dış pazar hedefi büyüyor Fotoğraf: Meltem Yılmaz Karakurum/AA

Trabzon

Külçe ve hurda altınların eritilip tel haline getirilmesinin ardından tamamen elde örülerek hazırlanan hasırlar, takı seti, gerdanlık, bilezik, küpe ve yüzük olarak satışa sunuluyor.

Karadeniz başta olmak üzere farklı yörelerde en çok tercih edilen takılardan olan Trabzon hasırı, gramajlarına ve desen çeşitliliğine göre farklı fiyat aralıklarında alıcı buluyor.

Yabancı turistlerin de ilgisini çeken Trabzon hasırında kuyumcular, gelen talepler doğrultusunda farklı tasarımlar üretiyor.

Kentte bir asrı aşkın geçmişi bulunan ve kuyumculuk sektöründe makineye girmemiş tek el sanatı olan Trabzon hasırında, Orta Doğu ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere yurt dışındaki talebin artmasıyla gelecek yıl ihracatın daha da artması hedefleniyor.

"Trabzon hasırı ekonomiye katkı sunuyor"

Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Ali Yazıcı, AA muhabirine, Trabzon hasırının tarihten bugüne gelen el sanatlarından birisi olduğunu söyledi.

Hasırın, kadınların, genç kızların ve düğünlerin vazgeçilmezi olduğunu dile getiren Yazıcı, kentte 127 atölyede Trabzon hasırı üretildiğini, yaklaşık 4 bin ile 6 bin kadının örücü olarak hizmet sunduğunu belirtti.

Trabzon hasırının kadın istihdamına büyük ölçüde katkı sağladığına işaret eden Yazıcı, çalışan kadınlar sayesinde ev ekonomisine en az bir asgari ücret katkı sağlanabildiğini söyledi.

Yazıcı, Trabzon ve ilçelerinde özellikle düğün sezonunda hasıra ilginin arttığına dikkati çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Trabzon hasırına ilimizde özellikle mayıs, haziran, temmuz ve ağustos aylarında yoğun talep oluyor. İç piyasada Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden muazzam bir talep olduğunu ifade edebilirim. Orada geniş hasırlara aşırı bir talep oluyor. Ege ve Akdeniz Bölgesi'nde de daha ince, 'çıtır ürün' dediğimiz yani üç sıra, beş sıra gibi 14 ayar ürünlere daha fazla rağbet olduğunu ifade edebilirim."

Trabzon hasırının tek kalem olarak ihraç edilmediğini belirten Yazıcı, "İstanbul'daki firmalarımızın üzerinden ihracatı gerçekleştiriyoruz. Trabzon hasır bileziğinin İstanbul'daki firmalar üzerinden farklı ürünlerle ihracatı yapıldığı için 12,5 milyar dolar ihracatın içindeki bizim kalemimizin payı yüzde 30 oluyor. Bunu artırmayı hedefliyoruz." dedi.

"Amacımız ihracat payımızı daha da yukarıya çıkartmak"

Yazıcı, Trabzon hasır bileziğini ön plana çıkarmak için çalıştıklarına dikkati çekerek, Orta Doğu ülkeleri, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Almanya, İngiltere, Fransa, Belçika gibi ülkelere yönelik satışlarda hareketlilik yaşanmasını beklediklerini ifade etti.

Hedeflerinin hasır bileziğe daha güzel bir ivme kazandırmak olduğunu vurgulayan Yazıcı, şunları kaydetti:

"Atölyecilerimizin çoğu kendi alanlarında farklı tasarımlara yöneldi. Arz talep meselesine göre farklı modeller üretilmekte. Tasarımcılarımız çalışıyor. Ürünlerimizin beğenilmesi de her zaman avantaj sağlıyor. Ülke geneli olarak bakıldığında 12,5 milyar dolar ihracatımız var. Amacımız ihracat payımızı daha da yukarıya çıkartmak."

Bu haberi paylaşın
