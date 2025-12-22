Dolar
Gündem

Çocuk kitabı ve bağış karşılığında davalık olmaktan kurtuldu

Trabzon'da aracıyla seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan ve kendisini uyaran yayayı darbettiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan kişi, sevgi evlerine kitap, şehit yakınları ve gazilere de bağış yaparak yargılanmaktan kurtuldu.

Seyit Ahmet Eksik  | 22.12.2025 - Güncelleme : 22.12.2025
Çocuk kitabı ve bağış karşılığında davalık olmaktan kurtuldu Fotoğraf: Seyit Ahmet Eksik/AA

Trabzon

Yomra ilçesine bağlı Sancak Mahallesi'nde 29 Eylül 2025'te yolun karşısına geçmeye çalışan E.İ, aracıyla hızla ilerlediği gerekçesiyle sürücü Y.S'yi uyardı.

Sürücünün aracından inerek kendisini darbettiğini iddia eden E.İ, Kaşüstü Eğitim ve Araştırma Hastanesinden darp raporu alarak Y.S'den şikayetçi oldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Şikayet üzerine Y.S. hakkında "kasten yaralama" suçundan soruşturma başlatıldı.

Tarafların uzlaşmayı kabulü yönündeki beyanları üzerine Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosunca görevlendirilen uzlaştırma avukatı Ayşe Nur Kuğuoğlu iki tarafla da görüştü.

Sürücü Y.S, tartışma sonucu darbettiği iddiasıyla E.İ'nin uzlaşmak için kendisine sunduğu Trabzon Sevgi Evleri'ne 21 çocuk kitabı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adına belirtilen hesaba şehit yakınları ve gaziler için 5 bin lira bağış yapması şartını kabul etti.

Çocuklar için kitapları sevgi evlerine ulaştıran ve bağışı gerçekleştiren Y.S. böylece yargılanmaktan kurtulmuş oldu.

Uzlaştırma avukatı Ayşe Nur Kuğuoğlu, AA muhabirine, birçok suça karşı açılan soruşturmaların, mahkeme aşamasına geçmeden çözüme kavuşturulduğunu söyledi.

Bu sayede tarafların ceza almak yerine alternatif çözümlerle barışı sağladığını dile getiren Kuğuoğlu, "Bu süreci yürütürken taraflar kendi sorunlarını alternatif çözüm yollarıyla kendi aralarında çözmektedirler. Bu hem şahıslar arasında barışı sağlamakta hem de toplum barışını artırmaktadır." dedi.

"Kötü ve çirkin bir olay iyiliğe dönüşüyor"

Mağdur tarafın genellikle bağış talebinde bulunduğuna dikkati çeken Kuğuoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tarafların istek ve iradesi doğrultusunda istedikleri kurum ve kuruluşlara bağışlar yapmaktayız. Ben de son iki dosyamda Trabzon Sevgi Evleri'ne kitap bağışında bulunulmasına aracı olmuş oldum. Yine diğer uzlaştırmacı arkadaşlarımız ve ben başka dosyalarda birçok kurum ve kuruluşa, Mehmetçik Vakfına, Çocuk Esirgeme Kurumuna, huzurevlerine ve Gazze'ye birçok bağış yapılıyor. Hem tarafların gönüllerine yatan ve içlerine sinen bir uzlaşma sağlanıyor hem de kötü bir şeyden güzel bir şey çıkıyor. Kötü ve çirkin bir olay iyiliğe dönüşüyor. Bu anlamda da uzlaştırma sürecinin uygulanmasını sıkça tavsiye ediyoruz."

Kuğuoğlu, uzlaştırma süreçlerinin yargı süreçlerinin hızlandırılmasına olumlu katkı sağladığını belirterek, "Böylece taraflar kendi aralarında barış sağlıyor, uzun uzadıya süren yargı süreçlerine maruz kalmıyor ve yargımızın yükü hafiflemiş oluyor." ifadesini kullandı.

