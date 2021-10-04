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Ekonomi

Çinli emlak şirketi Evergrande'nin hisseleri Hong Kong borsasında işleme kapatıldı

Çinli emlak şirketi Evergrande'nin borçlarının yeniden yapılandırılması kapsamında çalışmalar sürerken şirketin hisseleri bugün Hong Kong borsasında işleme kapatıldı.

Yunus Türk   | 04.10.2021
Çinli emlak şirketi Evergrande'nin hisseleri Hong Kong borsasında işleme kapatıldı

İstanbul

Asya borsalarında satış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Hindistan'da Sensex endeksi pozitif ayrıştı.

Analistler, küresel piyasalarda tedarik zinciri ve enerji arzındaki problemler nedeniyle fiyatlama zorluklarının devam ettiğini ve oynaklığın bu hafta da yüksek olabileceğini bildirdi.

Piyasalar açısından bir diğer önemli risk faktörü olan Çinli emlak şirketi Evergrande ile ilgili olarak ise borçların yeniden yapılandırılması kapsamında çalışmaların devam ettiği bildirildi. Evergrande'nin hisseleri bugün Hong Kong borsasında işleme kapatıldı.


Öte yandan Japonya'da Suga Yoşihide kabinesinin istifasının ardından, iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) lideri Kişida Fumio, Temsilciler Meclisi'nde düzenlenen olağanüstü oturumda ülkenin başbakanı seçildi. Partinin, 31 Ekim'de olağan genel seçimlere gitmeyi planladığı bildirildi.

Bu gelişmelerle, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,13 azalışla 28.444 puana inerken, dolar/yen paritesi önceki kapanışın yüzde 0,23 üzerinde 111,15 seviyesinden işlem görüyor.

Çin'de ve Güney Kore piyasalarında resmi tatil nedeniyle işlem gerçekleştirilmezken, Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,81 artışla 59.243 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 2,74 düşüşle 23.900 puanda bulunuyor.

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