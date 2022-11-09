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Ekonomi

Çin'de üretici fiyatları Aralık 2020'den bu yana ilk kez düştü

Çin'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,1 yükselirken, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 1,3 geriledi.

Emre Aytekin   | 09.11.2022
Çin'de üretici fiyatları Aralık 2020'den bu yana ilk kez düştü

Pekin

Çin'de geçen ay tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 2,1 artarken, üretici fiyatları yüzde 1,3 azalarak Aralık 2020'den bu yana ilk kez düşüş kaydetti.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu (UIB), ülkede fiyat artışlarına ilişkin ekim verilerini açıkladı. Buna göre, Çin'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,1 yükselirken, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 1,3 geriledi.

İmalat ürünlerinin fabrika çıkış fiyatlarından hesaplanan ÜFE, yıllık yüzde 1,3 azalarak Aralık 2020'den bu yana ilk kez düşüş kaydetti.

Enflasyonun temel göstergesi sayılan TÜFE'nin yıllık artışı ise, yüzde 2,8'den yüzde 2,1'e indi.

Çin'de öncü ekonomik aktivite verileri, ekimde daralmaya işaret etmişti

Çin'de imalat sektörlerdeki öncü ekonomik aktivite verileri, ekimde daralmaya işaret etmişti. UIB'nin yayımladığı resmi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ekimde önceki aya göre 0,9 puan azalarak 49,2'ye düşmüştü.

Ekonomi ve finans haberleri servisi Caixin'in imalat sanayi PMI da ekimde 49,2'de kalırken önceki iki aydaki daralma eğiliminin sürdüğüne işaret etmişti.

PMI endekslerinde 50'nin üzerindeki değerler ekonomik faaliyetlerdeki artışa, altındaki değerler azalmaya işaret ediyor.

Salgın tedbirleri ekonomik beklentileri düşürüyor

Omicron'un bulaşıcılığı yüksek alt varyantlarının yayılmasıyla sonbaharda ülkede vaka sayısı artarken, ekonomik faaliyetleri sekteye uğratan salgın tedbirlerinin son çeyrekte değişeceğine dair işaret görülmemesi, ekonomik beklentileri ve güveni olumsuz etkiliyor.

Çin, Kovid-19'a karşı, vakaları ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisini uyguluyor. Strateji, karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmetler sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalenin yanında ekonomik maliyeti açısından da tartışmalara yol açıyor.

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