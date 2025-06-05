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Trabzon'daki taşkında suyun yükselme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi

Trabzon'da, 3 Haziran'da meydana gelen taşkında suyun yükselme anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Hatice Diler  | 05.06.2025 - Güncelleme : 05.06.2025
Trabzon'daki taşkında suyun yükselme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi

Trabzon

Ortahisar ilçesinde sağanağın ardından yaşanan taşkında Beşirli Mahallesi'nde ve Moloz mevkisinde su basan çok sayıda iş yerinde temizlik çalışmalarına devam edildi.

İlgili kurumların ekiplerinin yanı sıra vatandaşlar da kendi imkanlarıyla iş yerlerini temizledi.

Öte yandan taşkın sırasında yolda suyun yükselme anı, Beşirli Mahallesi'ndeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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