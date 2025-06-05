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Ekonomi

Avro Bölgesi'nde üretici fiyatları nisanda geriledi

Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), nisan ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 2,2 azaldı.

Ata Ufuk Şeker  | 05.06.2025 - Güncelleme : 05.06.2025
Avro Bölgesi'nde üretici fiyatları nisanda geriledi

Brüksel

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin nisan ayı ÜFE verilerini açıkladı.

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Verilere göre, AB'de ÜFE, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 2,1 düşerken, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 0,6 arttı.

Avro Bölgesi'nde de ÜFE, nisanda bir önceki aya göre yüzde 2,2 gerilerken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,7 yükseldi.

Piyasa beklentisi, Avro Bölgesi'nde ÜFE'nin aylık yüzde 1,8 düşeceği, yıllık yüzde 1,2 artacağı yönündeydi.

AB üyeleri arasında ÜFE, nisanda aylık bazda en fazla yüzde 0,3 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), yüzde 0,2 ile Malta ve Slovenya'da arttı.

Aylık ÜFE nisanda, Bulgaristan'da yüzde 4,9, Fransa'da yüzde 4,3 ve İrlanda'da yüzde 4 azaldı.

ÜFE, nisanda yıllık bazda Bulgaristan'da yüzde 17, İrlanda'da yüzde 5,4 ve Yunanistan'da yüzde 5,3 artarken, Litvanya'da yüzde 3,4, Portekiz'de yüzde 2,4 ve Çekya'da yüzde 1,4 geriledi.

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