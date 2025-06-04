Dolar
39.13
Euro
44.92
Altın
3,365.94
ETH/USDT
2,604.40
BTC/USDT
104,508.00
BIST 100
9,429.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ümit Milli Futbol Takımı Karadağ ile oynanacak özel maçın hazırlıklarını Hasan Doğan tesislerinde yaptığı antrenmanla sonlandırıyor.
logo
Ekonomi

Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE mayısta aylık yüzde 2 arttı

Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mayısta bir önceki aya göre yüzde 2 artış gösterdi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur  | 04.06.2025 - Güncelleme : 04.06.2025
Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE mayısta aylık yüzde 2 arttı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayına ilişkin mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerini açıkladı.

Buna göre, göstergelerin alt başlıklarından genel TÜFE mayısta aylık yüzde 2 arttı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Geçen ay işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE yüzde 2,09, enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE yüzde 2,25 artış kaydetti.

Endeks, enerjide yüzde 2,15, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,57, enerji ve gıda dışı mallarda yüzde 1,7 ve hizmette yüzde 2,58 yükseldi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE göstergelerinin mayısta aylık bazda değişimi (yüzde) şöyle:

KapsamAylık
Genel TÜFE2
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE2,09
Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE2,25
Enerji2,15
Gıda ve alkolsüz içecekler1,57
Enerji ve gıda dışı mallar1,7
Hizmet2,58
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sarıyer'de mobilya atölyesinde çıkan yangına müdahale ediliyor
Yasa dışı bahis ve dolandırıcılığa yönelik operasyonlarda 93 şüpheli yakalandı
Tekirdağ'da ormanlık alanlara girişler 4 ay süreyle yasaklandı
Erzurum kişilere karşı işlenen suçların en az gerçekleştiği büyükşehir oldu
"Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu başladı

Benzer haberler

Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE mayısta aylık yüzde 2 arttı

Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE mayısta aylık yüzde 2 arttı

ABD'de özel sektör istihdamı mayısta beklentilerin altında arttı

Otomotiv endüstrisi mayısta yaklaşık 4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi

Türkiye'nin su ürünleri üretimi 2024'te yüzde 7,6 azaldı

Türkiye'nin su ürünleri üretimi 2024'te yüzde 7,6 azaldı
Uludağ İhracatçı Birliklerinin mayıs ayı ihracatı 4 milyar 152 milyon dolar oldu

Uludağ İhracatçı Birliklerinin mayıs ayı ihracatı 4 milyar 152 milyon dolar oldu
Uzmanlar enflasyon verilerini değerlendirdi

Uzmanlar enflasyon verilerini değerlendirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet