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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Mersin’de düzenlenen “Türkiye Yüzyılı’nda Çalışma Hayatı Buluşmaları” toplantısında konuşuyor.
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Ekonomi

Çin'de doğrudan yabancı yatırımlardaki düşüş sürüyor

Çin'de ülkeye gelen doğrudan yabancı yatırımlarda son iki yılda kaydedilen düşüş, bu yılın ilk iki ayında da devam etti.

Emre Aytekin  | 16.03.2025 - Güncelleme : 16.03.2025
Çin'de doğrudan yabancı yatırımlardaki düşüş sürüyor

Pekin

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, doğrudan yabancı yatırımlar, Ocak-Şubat 2025 döneminde 171,21 milyar yuan (yaklaşık 23,87 milyar dolar) düzeyinde gerçekleşti.

Aktüel kullanılan yabancı sermaye miktarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,4 azaldı.

Bu dönemde imalat sektörüne yapılan yatırımlar 47,82 milyar yuan (6,61 milyar dolar), hizmetler sektörüne ise 120,49 milyar yuan (16,65 milyar dolar) oldu.

Yüksek teknoloji sektörlerindeki yatırımlar 52,49 milyar yuana (7,25 milyar dolar) ulaşırken, e-ticaret sektöründe yüzde 33,5, biyo-teknoloji ve ilaç sektöründe yüzde 22,9, akıllı tüketici ürünleri üretiminde yüzde 40,7 artış kaydetti.

Ülke bazında, İngiltere'den gelen yatırımlar yüzde 87,9, Almanya'dan yüzde 57,4 ve Güney Kore'den yüzde 45,2 yükseldi.

Yabancı yatırımla kurulan şirketlerin sayısı, yılın ilk iki ayında yüzde 5,8 artışla 7 bin 574'e ulaştı.

Yabancı doğrudan yatırımlar son iki yılda azaldı

Çin'de, 2023'te doğrudan yabancı yatırımlar yüzde 8 azalarak 1998'den bu yana ilk kez yıllık bazda gerilemişti.

Doğrudan yabancı yatırımlar, 2024'te önceki yıla göre yüzde 27,1 gerileyerek kayıtların tutulmaya başlandığı 1998'den bu yana en sert düşüşü kaydetmişti.

Batı ülkelerinin Çin ile ekonomik bağımlılığa bağlı riskleri azaltma yönelimi ve bunun tedarik zincirlerinde yarattığı süregelen değişimlere ek olarak, ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci iktidar döneminin ekonomik ve jeopolitik belirsizlikleri, Çin'e doğrudan yabancı yatırım akışını olumsuz etkilemeyi sürdürüyor.

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