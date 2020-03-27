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Ekonomi

Çiftçilere bugünden itibaren yaklaşık 2 milyar lira destek ödemesi yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, üreticilerin hesaplarına bugün saat 18.00'den itibaren 1 milyar 987 milyon 581 bin liralık destek ödemesinin yatırılmasına başlanacağını bildirdi.

Erhan Cihan Ünal   | 27.03.2020
Çiftçilere bugünden itibaren yaklaşık 2 milyar lira destek ödemesi yapılacak

Ankara

Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, üreticilere yapılacak destek ödemelerine ilişkin bilgi verdi. 

Mazot gübre, anaç koyun keçi, hububat-baklagil, dane mısır, hayvan hastalık tazminatı ve tiftik keçileri ilave desteği kapsamında toplam 1 milyar 881 milyon 426 bin liralık destek ödemelerinin bugün başlayacağını daha önce duyurduklarını anımsatan Pakdemirli, "Üreticilerimizin hesabına, mevcut ödemelere 106 milyon 155 bin lira daha ilave edilerek, toplamda 1 milyar 987 milyon 581 bin lira bugün saat 18.00'den sonra yatırılmaya başlanacak." ifadelerini kullandı.

Mazot gübre desteğiyle 21 ilde 610 bin 502 üreticiye 1 milyar 196 milyon lira, anaç koyun keçi desteğiyle 80 ilde 196 bin 116 yetiştiriciye 580 milyon lira, hububat-baklagil desteğiyle 20 ilde 46 bin 820 üreticiye 164 milyon lira destek sağlanacağını bildiren Pakdemirli, dane mısır desteğiyle 7 ilde 9 bin 799 üreticiye 22 milyon lira, hayvan hastalık tazminatı kapsamında 68 ilde 686 yetiştiriciye 16,2 milyon lira ve tiftik keçilerine ilave destek çerçevesinde 3 ilde 131 yetiştiriciye 226 bin lira ödeme yapılacağını kaydetti.

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