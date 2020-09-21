Euro
8.97
Dolar
7.58
BIST 100
1,113.94
Altın
1,951.03
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Cezayir, başkentteki metroyu işleten Fransız şirketiyle yollarını ayırdı

Cezayir, başkentteki metroyu işleten Fransız şirketi RATB Developpent ile anlaşmalarını yenilemeyeceğini açıkladı.

Abderrazak Boulkemh,Hamdi Yıldız   | 21.09.2020
Cezayir, başkentteki metroyu işleten Fransız şirketiyle yollarını ayırdı Fotoğraf: Farouk Batiche/AA

Cezayir

Cezayir Ulaştırma Bakanlığına bağlı Cezayir Metro Kurumu (EMA) yaptığı yazılı açıklamada, başkent Cezayir'deki metronun idaresi ve bakımıyla ilgili Fransız şirketi RATB Developpent ile sözleşmenin 31 Ekim'de son bulacağını duyurdu. 

Sözleşmenin yenilenmeyeceği belirtilen açıklamada, bunun yerine idarenin 1 Kasım'dan itibaren yüzde 100 EMA'nın sahip olduğu bir şirket tarafından yürütüleceği bildirildi.

Fransız RATB şirketi başkent Cezayir'deki ilk metro hattının işletime açıldığı Kasım 2011'den itibaren fiili olarak metronun idaresini yürütüyordu.

Başkentin güney ve doğu kesimlerine ulaşan iki metro hattında kapasite artırımı çalışmaları yürütülüyor. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında geçen mart sonundan itibaren kentte metro çalıştırılmıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 31 milyon 243 bin 22 oldu
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 413 bini aştı
Kovid-19'dan son 24 saatte Hindistan'da 1157, Brezilya'da 363, Meksika'da 235 kişi öldü
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat

Benzer haberler

Filistin, Katar ve Cezayir'in normalleşme karşıtı duruşunu takdir etti

Filistin, Katar ve Cezayir'in normalleşme karşıtı duruşunu takdir etti

Cezayir, başkentteki metroyu işleten Fransız şirketiyle yollarını ayırdı

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun İsrail'le normalleşme adımına katılmayacaklarını yineledi

Fransa'da son 24 saatte 10 bin 569 Kovid-19 vakası tespit edildi

Fransa'da son 24 saatte 10 bin 569 Kovid-19 vakası tespit edildi
Fransa'nın Abidjan Büyükelçisi'nin cinsel taciz suçlamasıyla geri çağrıldığı iddiası

Fransa'nın Abidjan Büyükelçisi'nin cinsel taciz suçlamasıyla geri çağrıldığı iddiası
Cezayir, yeni Anayasa ile ülkedeki Fransız nüfuzunu kırmak istiyor

Cezayir, yeni Anayasa ile ülkedeki Fransız nüfuzunu kırmak istiyor