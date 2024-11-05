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Ekonomi

Çevrim içi erişim sanayicilerin OSB'lere ilgisini artırdı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Uygulamamızın ilk ayında, yatırım yerlerinin 3'te 1'inden fazlasına başvuru gerçekleşti. Bu ilgi, attığımız adımın sanayicilerimiz tarafından teveccühle karşılandığının göstergesidir." dedi.

Zeynep Duyar  | 05.11.2024 - Güncelleme : 05.11.2024
Çevrim içi erişim sanayicilerin OSB'lere ilgisini artırdı

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından, organize sanayi bölgelerindeki (OSB) yatırım alanlarının sanayicilere tahsis sürecine ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Hedefimiz, ülkemizi yeni yatırımlarla buluşturmak"

Türkiye'nin dört bir yanındaki OSB'lerde bulunan henüz tahsis edilmemiş yatırım alanlarının, her ayın ilk pazartesi günü sanayicilerin çevrim içi ortamda erişimine açıldığını belirten Kacır, şunları kaydetti:

"Uygulamamızın ilk ayında, yatırım yerlerinin 3'te 1'inden fazlasına başvuru gerçekleşti. Bu ilgi, attığımız adımın sanayicilerimiz tarafından teveccühle karşılandığının göstergesidir. Bu hafta, çıktığımız ikinci ilanla 94 OSB'de yaklaşık 16 milyon metrekare büyüklüğünde 1184 parseli tahsis başvurularına, kuruluş aşamasındaki 10 OSB'de ise 8 milyon metrekareye yakın alanı ön tahsis başvurularına açtık. Hedefimiz, ülkemizi yeni yatırımlarla buluşturmak."

Yönetmelik kapsamında yatırıma uygun yeni sanayi alanları ile altyapısı tamamlanmış parseller, her ayın ilk pazartesi günü düzenli şekilde duyuruluyor. Henüz tahsis edilmemiş tüm OSB parselleri ise her ay çevrim içi tahsise açılacak.

OSB'lerde arsa tahsis ve ön tahsis duyurularına, ""https://www.sanayi.gov.tr/medya/duyurular/osblerde-arsa-tahsisi-yapilacak-parsellere-iliskin-duyuru" ve "https://www.sanayi.gov.tr/medya/duyurular/osblerde-on-tahsisi-yapilacak-alanlara-iliskin-duyuru" adreslerinden ulaşılabiliyor.


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