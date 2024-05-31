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Ekonomi

Cep çakmakları ve bazı saatlerin ithalatında birim gümrük kıymeti yeniden belirlendi

Ticaret Bakanlığı, cep çakmakları ve elektrikle çalışan saatlerin ithalatında birim gümrük kıymetini "adet" üzerinden yeniden düzenledi.

Hülya Ömür Uylaş  | 31.05.2024 - Güncelleme : 31.05.2024
Cep çakmakları ve bazı saatlerin ithalatında birim gümrük kıymeti yeniden belirlendi

Ankara

Bakanlık tarafından hazırlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, elektrikle çalışan saatler, tekrar doldurulamayan gazlı cep çakmakları, ateşleme sistemi elektrikli olanlar ve diğer ateşleme sistemli olan doldurulabilen gazlı cep çakmaklarının ithalatında birim gümrük kıymeti "adet" olarak değiştirildi.

Söz konusu ürünlerin ithalatında birim gümrük kıymeti adet başına 0,08 ila 3,5 dolar arasında değişecek.

Tebliğ, 16 Haziran'da yürürlüğe girecek.

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