Dolar
42.70
Euro
50.15
Altın
4,343.71
ETH/USDT
3,128.80
BTC/USDT
89,588.00
BIST 100
11,336.57
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapıldığı belirlenen 15 sosyal medya hesabına erişim engellenecek

Reklam Kurulu, sosyal medya hesapları ile yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin muhatapları hakkında adli tahkikat süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılmasını kararlaştırdı.

Zeynep Duyar  | 15.12.2025 - Güncelleme : 15.12.2025
Yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapıldığı belirlenen 15 sosyal medya hesabına erişim engellenecek

Ankara

Reklam Kurulu, yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapıldığı, tüketicilerin çeşitli yasa dışı sitelere yönlendirildiği tespit edilen yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabına erişim engeli tedbirinin uygulanmasına karar verdi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, Reklam Kurulunun, 11 Aralık'ta gerçekleştirdiği toplantıda yasa dışı bahis ve kumar reklamlarını ana gündem maddelerinden biri olarak ele aldığı bildirildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yasa dışı bahis ve kumar reklamlarına karşı mücadelenin sürdürüldüğüne işaret edilen açıklamada, "Reklam Kurulu tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda yasa dışı bahis ve kumar reklamı yaptığı ve tüketicileri çeşitli yasa dışı sitelere yönlendirdiği tespit edilen yüksek takipçili 15 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli tedbirinin uygulanmasına karar verilmiştir. Ayrıca, söz konusu sosyal medya hesapları ile yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin muhatapları hakkında adli tahkikat süreçlerinin yürütülebilmesi amacıyla ilgili kurumlar nezdinde gerekli başvuruların yapılması kararlaştırılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Bakanlığın, tüketicilerin haklarının korunması, yasa dışı reklam faaliyetleriyle etkin ve kararlı şekilde mücadele edilmesi, toplumun, özellikle genç kesimlerin bu tür zararlı etkilerden uzak tutulması amacıyla çalışma ve denetimlerini aralıksız sürdüreceği vurgulandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yüzde 76'ya çıktı
Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye, BM'nin Sudan'daki lojistik merkezine yönelik saldırıyı kınadı
Siber suçlarla mücadele operasyonlarında son 6 günde 301 şüpheli yakalandı, 50'si tutuklandı

Benzer haberler

Yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapıldığı belirlenen 15 sosyal medya hesabına erişim engellenecek

Yasa dışı bahis ve kumar reklamı yapıldığı belirlenen 15 sosyal medya hesabına erişim engellenecek

Türk ticaret heyetinin Fildişi Sahili ziyaretinde yeni yatırım fırsatlarına odaklanılacak

Adalet Bakanı Tunç: Yasa dışı bahis ve kumar suçlarına ilişkin cezaların artırılması için çalışma başlatıldı

Sermaye kaybı olan veya borca batık şirketlere sağlanan kolaylıkta süre uzatımı

Sermaye kaybı olan veya borca batık şirketlere sağlanan kolaylıkta süre uzatımı
Türkiye'de 45 ilin ihracatı yılın 11 ayında arttı

Türkiye'de 45 ilin ihracatı yılın 11 ayında arttı

Gümrük teminat işlemlerinin süreçlerini kısaltacak "Teminat Bilgi Sistemi" kullanıma açıldı

Gümrük teminat işlemlerinin süreçlerini kısaltacak "Teminat Bilgi Sistemi" kullanıma açıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet