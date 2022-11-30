ÇAYKUR ekim ayı yaş çay bedellerini üreticilerin hesaplarına aktardı
Rize
ÇAYKUR, ekim ayında aldığı yaş çayın bedelini üreticilerin banka hesaplarına yatırdı.
ÇAYKUR Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ekim ayında alınan 46 bin 768 ton yaş çay karşılığı olarak yaklaşık 313 milyon 348 bin liranın bugün üreticilerin banka hesaplarına aktarıldığı belirtildi.
Üreticilerin, yaş çay bedellerini hesaplarından yarın çekebilecekleri kaydedildi.
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