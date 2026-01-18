Dolar
Ekonomi

Çalışma Meclisi "Çalışma Hayatında Dijital Dönüşüm" gündemiyle toplanacak

Çalışma hayatına ilişkin politikaların belirlenmesi amacıyla tarafları buluşturan Çalışma Meclisi'nin 14. toplantısı "Çalışma Hayatında Dijital Dönüşüm" gündemiyle 22 Ocak'ta yapılacak.

Özcan Yıldırım  | 18.01.2026 - Güncelleme : 18.01.2026
Çalışma Meclisi "Çalışma Hayatında Dijital Dönüşüm" gündemiyle toplanacak

Ankara

Çalışma hayatına ilişkin güncel gelişmeleri değerlendirmek, sorun alanlarını belirlemek ve politika önerileri geliştirmek amacıyla tüm tarafları buluşturan önemli bir sosyal diyalog platformu niteliğindeki Çalışma Meclisi, ilk kez 1947 yılında toplandı.

Daha sonra sırasıyla 1954, 1962, 1965, 1971, 1977, 1984, 1992, 2004, 2013, 2015, 2019 ve 2024 yıllarında toplam 13 kez toplanan Çalışma Meclisi'nin 14. toplantısı ise 22 Ocak'ta ATO Congresium'da düzenlenecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın katılımının planlandığı programda, kamu kurum ve kuruluşları, işçi, memur ve işveren konfederasyonları, meslek kuruluşları, sivil toplum temsilcileri ve akademisyenler görüş ve önerilerini dile getirecek.

13. Toplantıda sendikal örgütlenmenin ve istihdamın geleceği konuşulmuştu

13. Çalışma Meclisi, "Emeğin, Sendikal Örgütlenmenin ve İstihdamın Geleceği" temasıyla 29-30 Nisan 2024'te düzenlenmişti.

Çalışma Meclisi; "Çalışma Hayatında İnsana Yakışır İş", "Yeşil ve Dijital Dönüşümün İşgücü Piyasasına Etkileri ve Adil Geçiş", "Sendikal Örgütlenmede Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri" ile "Toplu Pazarlık Sisteminde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Yolları" olmak üzere 4 ana oturumda yapılmıştı.

İşçi, memur ve işveren konfederasyonları, oda ve borsa birlikleri, sivil toplum kuruluşları ile akademisyenler, çalışma hayatına ilişkin istişare ve çözüm önerilerinde bulunmuştu.

