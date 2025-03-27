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Ekonomi

Brezilya lideri Lula da Silva'ya göre, otomotivdeki yeni ABD tarifeleri piyasaları olumsuz etkileyebilir

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, ABD Başkanı Donald Trump'ın otomobil ithalatına yüzde 25 gümrük vergisi uygulama kararını ABD ve küresel ekonomi üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceğini belirtti.

Yasin Yorgancı  | 27.03.2025 - Güncelleme : 27.03.2025
Brezilya lideri Lula da Silva'ya göre, otomotivdeki yeni ABD tarifeleri piyasaları olumsuz etkileyebilir

Ankara

Japonya'ya dört günlük ziyaretinin bitiminde basın mensuplarına konuşan Lula da Silva, Trump'ın yerli üretim olmayan tüm otomobillere uygulayacağı tarifenin küresel çapta yaratacağı etkileri değerlendirdi.

Lula da Silva, bu kararın serbest ticarete zarar verdiğini, ABD'li tüketiciler için fiyatları yükselteceğini, enflasyonu artırarak faiz oranlarının yükselmesine ve ekonomik büyümenin yavaşlamasına yol açabileceğini söyledi.

Trump'ın "Dünyanın değil yalnızca kendi ülkesinin başkanı olduğunu" belirten Lula da Silva, "Bu tür korumacılık hiçbir ülkenin yararına değil." dedi.

Trump'ın "ABD'de üretilmeyen tüm otomobillere" yönelik tarife kararı

Başkan Trump, dün, yerli üretimin artırılması amacıyla ithal otomobil ve kamyonlara yüzde 25 gümrük vergisi uygulanmasına yönelik kararnameyi imzalamıştı.

Beyaz Saray'daki imza töreninde konuşan Trump, bunu "Amerika'nın kurtuluş gününün başlangıcı" olarak nitelendirmişti.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, yüzde 25 oranındaki gümrük vergisinin sedan, SUV, crossover, minivan ve kargovan gibi araçlar ile hafif ticari araçların yanı sıra motor, şanzıman, güç aktarma parçaları ve elektrikli bileşenler gibi temel otomobil parçalarına uygulanacağı, gerekirse ek parçalara da vergi getirilmesi için süreçlerin başlatılacağı kaydedilmişti.

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