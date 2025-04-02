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RAMS Park'ta toplanan Sarı-kırmızılı taraftarlar, otobüslerle Ülker Stadı'na hareket ediyor.
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Ekonomi

Boykot çağrısına rağmen AVM, market ve pazarlarda hareketlilik sürüyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik soruşturmalar sonrası başlatılan boykot çağrısının ardından alışveriş merkezleri (AVM), marketler ve pazarlardaki hareketlilik devam ediyor.

Ekip  | 02.04.2025 - Güncelleme : 02.04.2025
Boykot çağrısına rağmen AVM, market ve pazarlarda hareketlilik sürüyor

İstanbul/Ankara

İBB'ye yönelik terör ve yolsuzluk soruşturmalarının ardından yapılan boykot çağrılarına rağmen, kentteki AVM'lerde ve pazarlarda vatandaşların alışverişi sürdürdüğü gözlendi.

Dükkan ve mağazalarda alışverişler olağan seyrinde devam ederken, kafelerde ve lokantalarda da yoğunluk yaşanıyor.

02.04.2025


Sarıyer, Şişli, Taksim, Başakşehir, Bakırköy, Ataşehir, Ümraniye ve Üsküdar başta olmak üzere alışveriş merkezlerinde bazı aileler alışveriş yapıp, çocuklarıyla oyun alanlarında vakit geçirdi.

Üsküdar'da "kafeler caddesi" olarak bilinen Uncular Caddesi'nde, Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi ile Akaretler'de bulunan kafelerin yoğun olduğu görüldü.

Fatih'teki Çarşamba Pazarı ve Bakırköy'deki Yeşilköy Pazarı'nda da hareketlilik olağan seyrinde devam ediyor.

Bir mağaza sahibi, AVM'lerin hafta içi öğle saatlerinde çoğu zaman sakin olduğunu, akşamları, özellikle hafta sonu ve tatil günlerinde ise yoğunluk yaşandığını belirtti.

Fatih'te alışveriş yapan vatandaşlardan Murat Aydın, boykot çağrısını boykot ettiğini ve kesinlikle katılmadığını söyledi.

Selim Görçin de "Bugüne özel boykota karşı yerli üretime ve esnafa sahip çıkmak, duruşumuzu belli etmek için alışveriş yapacağız." ifadesini kullandı.

Hüseyin Türkmen ise boykot çağrısını uygun bulmadığını ve katılmadığını, alışveriş yapmayı sürdüreceğini kaydetti.


Boykot çağrısına destek vermeyen Yusuf Akkaya, AA muhabirine, boykotun Türkiye için iyi olmadığını ve bunu tasvip etmediğini dile getirdi.

Akkaya, "Eşimle bunu konuşuyorduk, biz de özellikle alışverişe gidelim, bunların boykotunu boykot edelim. Biz tasvip etmiyoruz, yanlış şeyler yapıyorlar. Ülkemizin kendi değerlerini yok ediyorlar. Burada sonuçta insanlarımız çalışıyor, ekmek kapısı. Bilinçli vatandaşlar buna katılmamalı, yani o parti bu parti değil, memleketimizin değerleri, iş imkanları sonuçta." dedi.

Ayşe Akkaya da boykotu kınadığını belirterek, bugün özellikle alışverişe geldiklerini kaydetti.

Murat Çolak ise bütçesine uygun kampanyaları değerlendirdiğini anlatarak, "Bunun muhalefetle veya iktidarla hiçbir alakası olmadığını düşünüyorum çünkü insanlar siyasetten ziyade ekmek parası peşindeler. Çalışsınlar, paralarını kazansınlar, nereden işlerine gelirse oradan alışveriş yapmalarının gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Boykot çağrılarına kulak asmadığını aktaran Çolak, "Nereden şartlar işime geliyorsa orada alışveriş yapıyorum. Burası da benim için uygun, ona göre alışverişimi yapıyorum." ifadesini kullandı.

"Devletimiz her konuda bize destek veriyor"

Ankara'da fırın işletmecisi olan Ayhan Özer de boykot çağrısının kendilerini etkilemediğini belirterek, tüketicilerin alışveriş yapmaya devam ettiğini bildirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a kendilerine verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Özer, "Devletimiz her konuda bize destek veriyor. Boykot kelimeleri biz esnafı üzüyor. Vatandaşları da bizi de tedirgin ediyor." şeklinde konuştu.

Market sahibi Mahmut Çalık ise boykot sonrası satışlarında herhangi bir değişiklik olmadığını, vatandaşların gelmeye devam ettiğini kaydetti.


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