Dolar
44.11
Euro
51.07
Altın
5,177.22
ETH/USDT
2,044.30
BTC/USDT
69,816.00
BIST 100
13,215.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, İstanbul’da “COP31 Başkanlığı Basın Bilgilendirme Toplantısı”na katılıyor.
logo
Ekonomi

Bayram alışverişlerinde "fırsat indirimlerine karşı dikkatli olunması" uyarısı

Ramazan Bayramı öncesinde artan alışverişler "bayram fırsatı" gibi cazip kampanyaları beraberinde getirirken uzmanlar tüketicileri olası tuzaklara ve mağduriyetlere karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Serhat Tutak  | 12.03.2026 - Güncelleme : 12.03.2026
Bayram alışverişlerinde "fırsat indirimlerine karşı dikkatli olunması" uyarısı

Ankara

Tüketici Hakları Derneği Başkanı Ergün Kılıç, AA muhabirine, bayram alışverişi yapacak tüketicilerin, maddi ve manevi açıdan olumsuzluk yaşamamaları adına bazı kritik noktalara dikkat etmeleri gerektiğini söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bayram öncesi dönemlerde gıda, şekerleme, tatlı, giyim ve ulaşım gibi birçok alanda talep artışı yaşandığını ve "bayram indirimi", "bayram fırsatı" gibi adlarla cazip kampanyalar düzenlendiğini hatırlatan Kılıç, "Talebin arttığı bu dönemler ne yazık ki bazen fiyat dalgalanmaları ve fırsatçı davranışların da gündeme geldiği dönemler olabilmektedir. Bu nedenle hem tüketicilerin hem satıcıların hem de denetimden sorumlu kurumların daha dikkatli ve sorumlu davranması gereken bir süreçten geçiyoruz. Bayram alışverişi yaparken 'son dakika' fırsatlarına temkinli yaklaşılmalı, sahte internet siteleri ve sosyal medya dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olunmalı." dedi.

Kılıç, alışverişin ihtiyaç temelli olması gerektiğinin altını çizerek, özel günlerde tüketicilerin reklam, kampanya ve psikolojik satış tekniklerinin etkisiyle gereksiz tüketim alışkanlıklarına yönelebildiğini dile getirdi.

"Bilinçli tüketici piyasayı düzenleyen güce sahiptir"

Kılıç, özellikle böyle dönemlerde etiket fiyatlarının dikkatle kontrol edilmesi, fiyat karşılaştırmalarının yapılması ve kampanya adı altında sunulan satışlara temkinli yaklaşılması gerektiğine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlar gereksiz tüketimden kaçınmalı. Unutulmamalıdır ki bilinçli tüketici sadece kendisini değil, piyasayı da düzenleyen en önemli güce sahiptir. Bayramlar esnaf kültürünün ve ticari ahlakın en çok hatırlanması gereken zamanlardır. Bu dönemlerde esnaflardan temel beklentimiz, talep artışını fırsatçılığa dönüştürmemeleri, haksız fiyat artışlarından kaçınmaları, etiket ve kasa fiyatı uyumuna dikkat etmeleri, kaliteli ve güvenli ürün sunmalarıdır. Unutulmamalıdır ki güven kaybedilirse ticaret de zedelenir."

Ticaret odalarının da böyle günlerde önemli bir rol üstlenmesi gerektiğini vurgulayan Kılıç, bu kuruluşların üyelerini ticari etik, fiyat istikrarı ve tüketici güveni konusunda uyarmaları gerektiğini bildirdi.

Kılıç, bayram öncesi piyasalarda oluşabilecek olumsuz algıları önlemek için sektör içi özdenetim mekanizmalarının çalıştırılmasının büyük önem taşıdığını belirterek, şunları kaydetti:

"Haksız fiyat artışı, etiketsiz satış, yanıltıcı kampanyalar ve güvenli olmayan ürünler konusunda denetimlerin artırılması hem tüketici güvenini hem de dürüst esnafı koruyacaktır. Denetim sadece cezalandırma amacıyla değil, piyasada adil rekabet ve güven ortamını sağlamak için yapılmalıdır. Bayram öncesinde bazı ürünlerde keyfi fiyat artışları yapıldığını gelen şikayetlerden gözlemliyoruz. Bu tür durumlarla karşılaşılması halinde Ticaret Bakanlığı Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirimi Sistemi ya da Alo 175 Tüketici Danışma Hattı üzerinden şikayette bulunulmalı."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İletişim Başkanı Duran: İstiklal Marşı, her dönemde milletimize yol gösteren bir istiklal manifestosudur
Mardin'de 3 kişilik ailenin ölümüne ilişkin soruşturmada komşuya 3 kez ağırlaştırılmış müebbet istemi
Türkiye'de son 56 yılın en sıcak 3'üncü şubat ayı yaşandı
Terör örgütü PKK'nın Güvenpark'taki saldırısının üzerinden 10 yıl geçti
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının dördüncü duruşması başladı

Benzer haberler

Ramazan Bayramı'nın ara tatille birleşmesi otobüs bileti satışlarını artırdı

Ramazan Bayramı'nın ara tatille birleşmesi otobüs bileti satışlarını artırdı

Bayram alışverişlerinde "fırsat indirimlerine karşı dikkatli olunması" uyarısı

Ramazan Bayramı öncesi marketler denetlendi

Ramazan Bayramı yoğunluğu nedeniyle trenlerde ek kapasite artışı yapılacak

Ramazan Bayramı yoğunluğu nedeniyle trenlerde ek kapasite artışı yapılacak
AJet'ten çocuklara yüzde 30'a varan indirim

AJet'ten çocuklara yüzde 30'a varan indirim
Ege'de turizm ara tatil ve bayramla hızlanıyor

Ege'de turizm ara tatil ve bayramla hızlanıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet