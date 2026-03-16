Bayramın yaklaşması marketlerde ikramlık ürünlere talebi artırdı

Marketlerde bayram hazırlığı hızlanırken tüketiciler ikramlık olarak şekerleme, çikolata, lokum gibi ürünlere, bayram sofraları için et ve et ürünleri, süt ürünleri ve tatlı yapımında kullanılan malzemelere yoğun ilgi gösteriyor. ​​​​​​​

Aylin Rana Aydin Kuş  | 16.03.2026 - Güncelleme : 16.03.2026
İstanbul

Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Yönetim Kurulu Başkanı Alp Önder Özpamukçu, AA muhabirine, marketlerde alışveriş hareketliliğinin bayrama yaklaşık 7-10 gün kala artmaya başladığını belirterek, "Özellikle bayram ziyaretleri için hazırlık yapan haneler, ikramlık ürünlerden tatlı ve içecek çeşitlerine kadar birçok kategoride alışverişlerini bu dönemde yoğunlaştırıyor. Bayrama birkaç gün kala ise alışveriş trafiği en yüksek seviyesine ulaşıyor." ifadelerini kullandı.

Bu yıl da benzer bir tablo beklediklerini söyleyen Özpamukçu, "Her yıl gözlemlediğimiz bir durum var. Her geçen yıl ramazan hareketliliği bir miktar geriye gidiyor. Tüketim alışkanlıkları, demografik yapının değişimi, alışveriş yöntemlerinin şekillenmesi bunun başlıca nedenleri arasında sayılabilir. Ramazan boyunca süren alışveriş temposuna ek olarak bayram hazırlıklarıyla birlikte mağaza trafiğinde ve sepet büyüklüğünde artış görülebiliyor." diye konuştu.

"Bayram dönemlerinde tüketiciler daha geniş ürün çeşitliliğine yöneliyor"

Alp Önder Özpamukçu, perakendeciler olarak, tüketicilerin ihtiyaçlarını rahat ve kesintisiz şekilde karşılayabilmeleri için gerekli planlamaları yaptıklarını belirtti.

Özpamukçu, şunları kaydetti:

"Bayram dönemi alışverişlerinde özellikle ikramlık ürün kategorilerinde belirgin bir hareketlilik yaşanıyor. Şekerleme, çikolata, lokum ve çeşitli tatlıların yanı sıra kuru yemiş, kahve, çay ve içecek grupları en çok tercih edilen ürünler arasında yer alıyor. Bunun yanında bayram sofraları için et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, hamur işi ve tatlı yapımında kullanılan malzemelerde de talep artışı gözleniyor. Ayrıca misafir ağırlama kültürümüzün güçlü olduğu bayram dönemlerinde tüketiciler daha geniş ürün çeşitliliğine yöneliyor. Bu nedenle perakendeciler hem geleneksel bayram ikramlıklarında hem de pratik tüketim ürünlerinde raf çeşitliliğini artırarak tüketicilere geniş seçenek sunmaya çalışıyor."

Bayramla özdeşleşmiş ürünlerde talebin her yıl belirgin şekilde arttığına değinen Özpamukçu, şekerleme, çikolata, lokum ve kolonya gibi ürünlerde satışların bayram öncesi dönemde normal haftalara kıyasla birkaç katına çıkabildiğini, baklava ve diğer tatlı çeşitlerinde de tüketicilerden yoğun talep geldiğini dile getirdi.

"Alışveriş sıklığı ve sepet tutarlarında artış gözleniyor"

GPD Yönetim Kurulu Başkanı Özpamukçu, bayram dönemlerinin perakende sektörü için önceden planlanan yoğun dönemler olduğunu belirterek, "Ramazan ayı ve onu takip eden bayram dönemi gıda perakendesi açısından yılın en hareketli dönemlerinden biri olarak öne çıkıyor. Özellikle misafir ağırlama ve ikram kültürünün yoğun olduğu bu süreçte alışveriş sıklığı ve sepet tutarlarında artış gözleniyor." ifadelerini kullandı.

Bu dönemde bazı ürün kategorilerinde satışların belirgin şekilde yükselirken genel mağaza trafiğinde de artış yaşandığına işaret eden Özpamukçu, perakendeciler açısından ramazan ve bayram döneminin hem operasyonel hazırlık hem de tüketici taleplerine hızlı yanıt verebilme açısından önemli bir süreç oluşturduğunu söyledi.

Özpamukçu, bu yıl da ramazan ayı boyunca tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yoğun bir alışveriş temposu yaşandığını kaydederek, bayram yaklaşırken özellikle ikramlık ürünler ve bayram sofralarına yönelik kategorilerde hareketliliğin arttığını sözlerine ekledi.

