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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Portekiz'in Cascais kentinde düzenlenen BM Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu Bakanlar Toplantısı’nda konuşuyor.
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Ekonomi, Savunma sanayisi

Bosna Hersek, Türkiye'den Bayraktar TB2 alımı için müzakere aşamasında

Bosna Hersek Savunma Bakanı Zukan Helez, "Türkiye ile birkaç projemiz daha var. 4 Kirpi II ve 6 Bayraktar TB2'nin teslimatı konusunda bir anlaşma imzaladık ve bunlar müzakere aşamasında." dedi.

İsmail Özdemir  | 26.11.2024 - Güncelleme : 26.11.2024
Bosna Hersek, Türkiye'den Bayraktar TB2 alımı için müzakere aşamasında Fotoğraf: Samır Jordamovıc/AA

Saraybosna

Bakan Helez, 19'uncusu kutlanacak Bosna Hersek Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla organize edilecek etkinlikler için Genelkurmay Başkanı Korgeneral Gojko Knezevic ile basın toplantısı düzenledi.

Helez, buradaki konuşmasında, ülkede doğal afetlerin yaşandığı bölgelerde ordunun önemli işler yaptığını söyledi.

Ülke genelinde büyük orman yangınları yaşandığını dile getiren Helez, "Bu bizim birincil hedefimiz değil ancak belediye, kanton, entite ve hatta devlet düzeyinde sivil savunmalar olmasına rağmen yangınların söndürülmesi talepleri ordumuza ulaştı. Ülke genelinde 16 şehirde çıkan orman yangınlarını söndürdük." dedi.

Helez, Ankara'da yaptıkları anlaşmayla 60 personelin helikopter pilotluğu için eğitim alacağını, ABD'den yeni helikopter alımı konusunda da görüşmelerinin sürdüğünü belirtti.

Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerini güçlendirmek ve orduyu modernize etmek için çalıştıklarını belirten Helez, "Türkiye ile birkaç projemiz daha var. 4 Kirpi II ve 6 Bayraktar TB2'nin teslimatı konusunda bir anlaşma imzaladık ve bunlar müzakere aşamasında." ifadesini kullandı.

Bakan Helez, ordunun modernizasyonu için 2024 yılında 9 milyon avro değerinde çeşitli projeleri hayata geçirdiklerini, 10 yeni projenin de uygulanmasına başlayacaklarını söyledi.

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