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Ekonomi

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 5.992,42 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 03.07.2023 - Güncelleme : 03.07.2023
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

İstanbul

BIST 100 endeksi, 5.992,42 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü ve saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 229,26 puan ve yüzde 3,98 değer kazancıyla 5.988,37 puan oldu. Toplam işlem hacmi 53,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,01 ve holding endeksi yüzde 3,44 değer kazandı.

Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 7,53 ile ulaştırma oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de geçen hafta açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin altında artış kaydetmesiyle risk iştahının arttığını söyledi.

Öğleden sonra ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksinin (PMI) takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 6.000 seviyesinin direnç, 5.750 ve 5.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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