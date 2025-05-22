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Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,81 değer kazanarak 9.475,21 puandan tamamladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 22.05.2025 - Güncelleme : 22.05.2025
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 76,28 puan artarken, toplam işlem hacmi 103,9 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,42, holding endeksi yüzde 0,52 değer kazandı.

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Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,37 ile finansal kiralama faktoring, en çok gerileyen yüzde 1,59 ile metal ana sanayi oldu.

Küresel piyasalarda, ABD'deki kapsamlı vergi tasarısının ülkenin bütçe açığını artırabileceği ve mali istikrarı etkiyebileceğine yönelik endişelerle karışık bir seyir izleniyor.

ABD tarafında yaşanan belirsizlikler, ülkede tahvil faizlerinin yükselmesine neden olurken, bu durum küresel piyasalarda satış baskısı yaratıyor.

Bugün yurt içinde ise 2. Enflasyon Raporu'nun tanıtımı amacıyla İstanbul Finans Merkezi'ndeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yerleşkesi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan konuştu.

Karahan, bir önceki rapor dönemiyle aynı şekilde, 2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 24 seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini belirterek, "2026 yıl sonu için yüzde 12 olan enflasyon tahminimizi de koruduk. Enflasyonun 2027 yılında yüzde 8'e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanmasını hedefliyoruz." dedi.

Analistler, yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, sektörel enflasyon beklentileri, yurt dışında ise Almanya'da büyüme, Japonya'da enflasyon ve ABD'de bekleyen konut satışlarının takip edileceğini vurgulayarak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.500 ve 9.600 puanın direnç, 9.350 ve 9.250 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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