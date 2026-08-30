Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Bundan 104 yıl önce, türlü imkansızlıklara rağmen milletçe gösterilen azim, cesaret ve kararlılık bugün de en güçlü motivasyon kaynağımız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 30 Ağustos Zaferi en güçlü motivasyon kaynağımız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Bundan 104 yıl önce, türlü imkansızlıklara rağmen milletçe gösterilen azim, cesaret ve kararlılık bugün de en güçlü motivasyon kaynağımız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesaj, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Bugün, "Başkomutanlık Meydan Muharebesi" olarak tarihe geçen ve Milli Mücadele'nin en önemli merhalesini teşkil eden Büyük Zafer'in 104'üncü yıl dönümünün gururla idrak edildiğini belirten Erdoğan, aziz milletin, Kıbrıs Türk halkının ve dünyanın farklı ülkelerinde yaşayan vatandaşların 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik etti.

Yurt dışı misyonlarında bayram sevincine ve heyecanına ortak olan misafirlere de şükranlarını ileten Erdoğan, mesajında, "30 Ağustos Zaferi'yle bin yıldır üzerinde özgürce yaşadığımız toprakların ezeli ve ebedi vatanımız olduğu bir kez daha tescil edilmiştir. Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolu da açan Büyük Zafer, milletimizin esareti asla kabul etmeyeceğini tüm dünyaya ilan ederken, coğrafyamıza yönelik emperyalist kuşatmanın da kırılmasına vesile olmuştur." ifadelerine yer verdi.

Bundan 104 yıl önce, türlü imkansızlıklara rağmen milletçe gösterilen azim, cesaret ve kararlılığın bugün de en güçlü motivasyon kaynağı olduğunu belirten Erdoğan, "Türkiye, şanlı tarihinden aldığı ilham ve öz güvenle enerjiden savunma sanayisine, bilim ve teknolojiden dış politikaya kadar her alanda yazdığı başarı hikayeleriyle hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlemektedir. Başta bölgemiz olmak üzere, dünyada savaşların, çatışmaların, krizlerin ve siyasi belirsizliklerin arttığı bir dönemde Türkiye, ilkeli, dirayetli ve insani değerleri merkeze alan girişimci politikalarıyla öne çıkmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye'yi ve Türk milletini kutlu mücadelesinden hiç kimse vazgeçiremeyecektir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Şunu memnuniyetle ifade etmek isterim ki bugün, zulüm kimden gelirse gelsin engel olmaya, mazlum kim olursa olsun sahip çıkmaya çalışan, bu uğurda yeri geldiğinde bedel ödemekten çekinmeyen bir Türkiye vardır. 'Üstte mavi gök çökmedikçe, altta yağız yer delinmedikçe' Türkiye'yi ve Türk milletini kutlu mücadelesinden hiç kimse vazgeçiremeyecektir.

İstikrarsızlıktan beslenenlerin tüm kışkırtmalarına, tüm provokasyonlarına rağmen, devlet ve millet olarak, haktan yana, hukuktan yana, adaletten, barıştan, istikrardan yana olmaya devam edeceğiz. 104 sene evvel olduğu gibi bugün de birlik ve beraberlik içinde Türkiye Yüzyılı'nın inşasına omuz veren tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Gönül ve kültür coğrafyamızın farklı köşelerinde kalbi milletimizle çarpan, bizimle sevinip, bizimle üzülen bütün dost ve kardeşlerimizi de bu anlamlı günde muhabbetle kucaklıyorum. Bu vesileyle Büyük Zafer'in başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını minnetle yad ediyor, istiklalimizin ebedi muhafızları olarak gördüğümüz şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükranla anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."