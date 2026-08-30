ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe'in Rusya'ya ziyaretinde, ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında üçlü görüşme teklif ettiği ileri sürüldü.

CIA Direktörü Ratcliffe'in "Trump, Putin ve Zelenskiy arasında üçlü görüşme teklif ettiği" iddiası ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe'in Rusya'ya ziyaretinde, ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında üçlü görüşme teklif ettiği ileri sürüldü.

Axios sitesine konuşan isimleri paylaşılmayan kaynaklar, Ratcliffe'in geçen hafta Rusya'nın başkenti Moskova'ya ziyaretine ilişkin açıklama yaptı.

Ratcliffe'in, Trump, Putin ve Zelenskiy arasında üçlü görüşme teklif ettiğini öne süren kaynaklar, bu ziyaretin amacının üst düzey Rus istihbarat yetkililerinin, Putin'i ABD'nin arabuluculuğunda Ukrayna ile müzakereleri yeniden başlatmaya ikna etmeye yardımcı olup olamayacaklarını belirlemek olduğunu iddia etti.

Kaynaklar, Ratcliffe'e göre, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Müdürü Aleksandr Bortnikov'un, "diplomatik çabaları yeniden başlatmaya yardımcı olacak yapıcı bir kişi" olduğunu savundu.

ABD Başkanı Trump, Axios'a yaptığı açıklamada, Ratcliffe'in ziyaretinin "standart iş faaliyeti olduğunu ve Rusya'yı NATO bölgesine saldırılara karşı uyarmayı amaçlamadığını" belirtti.

The New York Times gazetesinin haberinde, Ratcliffe'in Moskova ziyaretinde, Bortnikov'a, Rusya'nın Ukrayna ile anlaşma yapması çağrısında bulunduğu ileri sürülmüştü.