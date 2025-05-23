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Ekonomi

KKM bakiyesi 600 milyar liranın altına düştü

Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 29 milyar 799 milyon lira azalarak 596 milyar 88 milyon liraya düştü.

Tunahan Kükürt  | 23.05.2025 - Güncelleme : 23.05.2025
KKM bakiyesi 600 milyar liranın altına düştü

İstanbul

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 16 Mayıs haftasında 27 milyar 703 milyon lira artarak 18 trilyon 416 milyar 803 milyon liradan, 18 trilyon 444 milyar 506 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 394 milyar 668 milyon lira artarak 21 trilyon 956 milyar 634,4 milyon liraya yükseldi.

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Tüketici kredileri 2 trilyon 258 milyar liraya çıktı

Tüketici kredilerinin tutarı, 16 Mayıs itibarıyla 1 milyar 915 milyon lira azalarak 2 trilyon 257 milyar 782 milyon liraya indi.

Söz konusu tutarın 569 milyar 484 milyon lirası konut, 61 milyar 838 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 626 milyar 460 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 4 milyar 516 milyon lira artarak 2 trilyon 610 milyar 274 milyon lira oldu.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,4 azalarak 2 trilyon 60 milyar 226 milyon lira düzeyinde gerçekleşti.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 715 milyar 639 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 344 milyar 586 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

Yasal öz kaynaklar arttı

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 16 Mayıs itibarıyla önceki haftaya göre 2 milyar 5 milyon lira artışla 395 milyar 577 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 291 milyar 427 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 10 milyar 611 milyon lira artarak 3 trilyon 864 milyar 79 milyon lira oldu.

KKM bakiyesi ise geçen hafta yüzde 4,8 ve 29 milyar 799 milyon lira azalarak 596 milyar 88 milyon liraya geriledi. Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 2,72'si oldu.

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