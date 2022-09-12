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Ekonomi

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında gördüğü en yüksek seviye rekorunu 3.628,11 puana taşıdı.

Burhan Sansarlıoğlu   | 12.09.2022
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

İstanbul

BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 105,81 puan ve yüzde 3,00 değer kazancıyla 3.627,19 puan oldu. Toplam işlem hacmi 60,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 5,65, holding endeksi yüzde 3,46 yükseldi.,

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, tek gerileyen ise yüzde 2,86 ile spor oldu.

Güne alıcılı başlayan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 3.628,11 puana taşıdı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), verilerine göre cari işlemler hesabı temmuzda 4 milyar 10 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 36 milyar 585 milyon dolar oldu.

Analistler, geçen hafta önemli merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizliklerin büyük oranda azalmasıyla küresel pay piyasalarında artan risk iştahının yeni haftaya da taşındığını söyledi.

Bu hafta ABD'de enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin piyasalara yön vermesinin beklendiğini aktaran analistler, halihazırda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yüzde 90 ihtimalle 75 baz puanlık faiz artırımına gideceğinin fiyatlandığını kaydetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.650 seviyesinin direnç, 3.540 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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