Dolar
43.04
Euro
50.56
Altın
4,324.88
ETH/USDT
3,122.70
BTC/USDT
90,264.00
BIST 100
11,498.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,10 değer kazanarak 11.498,38 puandan tamamladı.

Tunahan Kükürt  | 02.01.2026 - Güncelleme : 02.01.2026
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 236,86 puan artarken, toplam işlem hacmi 115,9 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 4,26, holding endeksi yüzde 2,11 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren ise yüzde 1,74 ile sigorta oldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Küresel piyasalar, yeni yılın ilk işlem gününde düşük işlem hacmiyle seyrederken, BIST 100 endeksi günü bankacılık endeksi öncülüğünde pozitif bir seyirle tamamladı.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) aralıkta eşik değer 50'nin altında kalsa da aylık bazda üst üste ikinci kez artarak kasımdaki 48 seviyesinden 48,9'a yükseldi.

Böylece endeks, yılın son ayında faaliyet koşullarındaki bozulmanın oldukça sınırlı kaldığına, son 12 ayın en hafif düzeyinde gerçekleştiğine işaret etti.

Merkez Bankasının toplam rezervleri ise 26 Aralık itibarıyla 193,9 milyar dolar seviyesine çıkarken, Kur Korumalı Mevduat (KKM) bakiyesi aynı dönemde 6 milyar 960 milyon liraya geriledi.

Analistler, gelecek hafta yurt içinde enflasyon ve sanayi üretimi verilerinin, yurt dışında ise ABD'de istihdam verileri, dış ticaret dengesi, Çin'de enflasyon ve Avro bölgesinde işsizlik başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.600 ve 11.700 puanın direnç, 11.400 ve 11.300 puanın ise destek konumunda olduğunu ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanlığından "af düzenlemesi" haberine yalanlama
Altay bebeğin böcek ilacından ölümüne ilişkin 2 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi
Artvin'de çığ altında kalan çobanı arama çalışmalarına ara verildi
Aydın merkezli terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
AKOM'dan İstanbul için lodos fırtınası uyarısı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Bu hafta yatırım araçlarının performansı

Bu hafta yatırım araçlarının performansı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa güne yükselişle başladı

Asya borsaları yeni yıla teknoloji rallisiyle başladı

Asya borsaları yeni yıla teknoloji rallisiyle başladı
Küresel piyasalar yılın ilk işlem gününde pozitif seyrediyor

Küresel piyasalar yılın ilk işlem gününde pozitif seyrediyor
Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet