Dolar
41.29
Euro
48.65
Altın
3,680.32
ETH/USDT
4,490.00
BTC/USDT
114,659.00
BIST 100
11,000.26
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar’ın başkenti Doha’da İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'ne katılıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar’ın başkenti Doha’da yapılan İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi'nde Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi
logo
Ekonomi

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 6,06 değer kazanarak 11.000,26 puandan tamamladı.

Tunahan Kükürt  | 15.09.2025 - Güncelleme : 15.09.2025
Borsa günü yükselişle tamamladı

İstanbul

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 628,22 puan artarken, toplam işlem hacmi 200,4 milyar lira oldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bankacılık endeksi yüzde 6,06, holding endeksi yüzde 6,49 değer kazandı.

Sektör endekslerinin tümü kazandırırken, en çok artan ise yüzde 9,00 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı yatırımcıların odağında kalmayı sürdürürken, Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi yurt içindeki gelişmelerin etkisiyle 11 Mayıs 2023’ten bu yana en yüksek günlük artışını kaydederek 11 bin seviyesinden günü pozitif bir seyirle tamamladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığının açıkladığı verilere göre, Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri, ağustosta 1 trilyon 288 milyar 72 milyon lira, giderleri 1 trilyon 191 milyar 367 milyon lira oldu.

Analistler, yarın yurt içinde konut fiyat endeksi ve konut satışlarının, yurt dışında ise Avro Bölgesinde Zew ekonomik güven endeksinin ve sanayi üretiminin, ABD'de ise perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.200 ve 11.400 seviyelerinin direnç, 10.800 ve 10.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çorum'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'ın başkenti Doha'da yoğun diplomasi trafiği
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluş yıl dönümünü kutladı
İstanbul'da toplu ulaşımdaki zam U logolu metro ile Marmaray'da uygulanmayacak
Türk Kızılay, İsrail saldırıları altındaki Gazze’de hastanelere destek verecek

Benzer haberler

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa güne düşüşle başladı
Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa güne düşüşle başladı

Borsa güne düşüşle başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet