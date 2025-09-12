Dolar
41.37
Euro
48.57
Altın
3,644.06
ETH/USDT
4,516.50
BTC/USDT
114,912.00
BIST 100
10,335.01
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Burdur’da “İş İnsanları ile İstişare Toplantısı”nda konuşuyor.
logo
Ekonomi

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,07 azalışla 10.375,70 puandan başladı.

Burhan Sansarlıoğlu  | 12.09.2025 - Güncelleme : 12.09.2025
Borsa güne düşüşle başladı

İstanbul

Dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,92 değer kaybederek 10.382,89 puandan tamamladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,19 puan ve yüzde 0,07 azalışla 10.375,70 puana indi. Bankacılık endeksi yüzde 0,19, holding endeksi yüzde 0,01 değer kazandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,67 ile tekstil deri, en fazla kaybettiren ise yüzde 4,06 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Küresel piyasalar, ABD'de açıklanan ekonomik verilerin ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimleri konusunda politika alanını genişletmesiyle pozitif bir seyir izliyor.

Yurt içinde gözler bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanacak ödemeler dengesi verilerine çevrildi. AA Finans'ın "Temmuz 2025 Ödemeler Dengesi" verilerine ilişkin beklenti anketine göre, ekonomistler, cari işlemler hesabının temmuz ayında 1 milyar 560 milyon dolar fazla verdiğini öngördü. Ekonomistlerin söz konusu dönem için cari fazla beklentileri, 930 milyon dolar ile 2 milyar 55 milyon dolar arasında yer aldı. Ekonomistler, cari işlemler açığının 2025 yılında 20 milyar 167 milyon dolar olarak gerçekleşeceğini tahmin etti.

Analistler, bugün yurt içinde cari işlemler dengesi ve piyasa katılımcıları anketinin, yurt dışında ise ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.300 ve 10.200 seviyelerinin destek, 10.500 ve 10.600 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sakarya Zaferi Türk milletinin boyunduruk altında yaşamayı asla kabul etmeyeceğini göstermiştir
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca sosyal medyada uygunsuz paylaşım yapan 30 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul'da haftanın son iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Kuraklığın etkilerinin hissedildiği Edirne'deki Göl Baba sulak alanı adeta vahayı andırıyor
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlarda 161 şüpheli yakalandı

Benzer haberler

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa güne düşüşle başladı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı
Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet