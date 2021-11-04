Dolar
9.71
Euro
11.24
Altın
1,773.82
ETH/USDT
4,195.00
BTC/USDT
62,790.00
BIST 100
1,562.17
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,98 artışla 1.562,17 puandan başladı.

Belgin Yakışan Mutlu   | 04.11.2021
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 15,14 puan ve yüzde 0,98 artarak 1.562,17 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,58 ve holding endeksi yüzde 0,99 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,93 ile ulaştırma, en çok kaybettiren yüzde 0,09 ile turizm oldu.

BIST 100 endeksi, dün yüzde 0,91 değer kazanarak günü 1.547,03 puanla 7,5 ayın en yüksek seviyesinden tamamladı.

Analistler, dün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklentiler dahilinde faiz oranlarını değiştirmemesi ve varlık alımlarının hızını 15 milyar dolar azaltmasına karşın karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının, piyasalarda risk iştahının yüksek seyretmesini sağladığını söyledi.

Bugün, İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz kararının yatırımcıların odağında olduğunu ve beklentilerin son güne kadar değişkenlik gösterdiğini aktaran analistler, ayrıca Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve bazı OPEC dışı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu toplantısından çıkacak kararların da takip edileceğini kaydetti.

Analistler, makroekonomik veri gündeminde ise yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri ile reel efektif döviz kurunun, yurt dışında ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ve dış ticaret dengesinin öne çıktığını ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.570 seviyesinin direnç, 1.500 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hamilelere enfeksiyon riskine karşı Kovid-19 aşısı yaptırmaları önerildi
Türkiye'de 29 bin 764 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 246 kişi hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Koca: mRNA aşısı olanlara risk gruplarına göre hatırlatma dozu uygulanacak
Çin’de Delta varyantı taşıyan Kovid-19 vakaları çok sayıda bölgeye yayıldı
'YouTuber'lar Kovid-19 aşıları hakkında merak edilenleri Bilim Kurulu üyelerine sordu

Benzer haberler

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı

Küresel piyasalarda gözler İngiltere Merkez Bankası'na çevrildi

Borsa günü yükselişle tamamladı

TCMB repo ihaleleriyle piyasaya yaklaşık 80 milyar lira verdi

TCMB repo ihaleleriyle piyasaya yaklaşık 80 milyar lira verdi
Borsa güne yatay başladı

Borsa güne yatay başladı
Küresel piyasalar Fed'in kararlarını bekliyor

Küresel piyasalar Fed'in kararlarını bekliyor