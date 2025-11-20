BKM ve UnionPay işbirliğiyle yabancı turistler artık karekodla ödeme yapabilecek
Bankalararası Kart Merkezi Genel Müdürü Deniz, UnionPay International ile gerçekleştirdikleri işbirliğine işaret ederek, "TR Karekod altyapısı ile yabancı misafirlerimiz, mobil cihazları üzerinden de kolayca ödeme yapabilecek." ifadesini kullandı.
BKM'den yapılan açıklamaya göre, teknolojinin ödeme süreçlerini hızlandırıp kolaylaştırmasıyla birlikte, Uzak Doğu ülkeleri başta olmak üzere dünya genelinde pek çok ülkede daha hızlı, hijyenik ve teknolojik bir çözüm olan karekodlu ödemeler hızla yaygınlaşıyor.
Ülkelerinde karekodla ödeme alışkanlığı olan turistler yanlarında fiziki olarak kredi kartı bulundurmayabiliyor. Böylece bu kişiler, Türkiye'deki alışverişleri için ödeme süreçlerinde çekimser kalabiliyor. Karekodla ülkeler arası ödeme yapılabilmesi, her ülkenin karekod sisteminin farklı olması nedeniyle mümkün olmuyor.
Gerçekleştirilecek entegrasyonla bunu mümkün kılmak ve Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin ödeme deneyimini iyileştirmek üzere Türkiye'nin bankalar, finansal kuruluşlar ve elektronik para kuruluşları arasındaki kartlı ödeme işlemlerinin merkezinde yer alan BKM ile dünyanın önde gelen ödeme ağı kuruluşlarından UnionPay International arasında bir işbirliği anlaşması imzalandı.
Böylece, UnionPay kart kullanıcılarının, Türkiye'de UnionPay kartlarla ödeme kabul eden bankaların POS cihazlarında TR Karekod ile ödeme yapabilmesi sağlanacak. 2026 içinde tamamlanması hedeflenen teknik entegrasyon sürecinin ardından, Türkiye'ye gelen ziyaretçiler TR Karekod altyapısı üzerinden mobil cihazlarıyla ödemelerini kolaylıkla gerçekleştirebilecek.
Türkiye'nin dijital ödeme altyapısının uluslararası standartlarla uyumlu işleyişini güçlendirirken turistlerin Türkiye'deki alışveriş deneyimini daha alternatifli hale getirecek bu anlaşma, gelecekte yapılacak geliştirmelerle sadece kartlı ödemelerde değil ATM'lerden TR Karekod ile para çekim işlemlerinde de turistlere kolaylık sağlayabilecek.
Öte yandan, POS cihazlarında gerçekleştirilecek teknolojik adaptasyonlar ve gerekli geliştirmelerin ardından, Türk vatandaşlarının da dünya çapında UnionPay'in karekodla ödeme kabul ettiği 48 ülke ve bölgede ödeme yapabilmesi mümkün olabilecek.
Alışveriş deneyimi iyileşecek
Açıklamada görüşlerine yer verilen Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Ozan Deniz, "UnionPay ile gerçekleştirdiğimiz bu işbirliği, Türkiye'ye gelen turistlerin alışveriş ve ödeme süreçlerini daha hızlı, güvenli ve pratik hale getirecek önemli bir adım. TR Karekod altyapısı sayesinde yabancı misafirlerimiz, fiziksel karta ihtiyaç duymadan mobil cihazları üzerinden de kolayca ödeme yapabilecek. Bu adım bir yandan alışveriş deneyimini iyileştirirken bir yandan da ülkemizin her köşesindeki esnafımıza daha kolay ödeme alma imkanı sağlayacak. Sınır ötesi ödemeleri kolaylaştıran bu işbirliği, bir sonraki aşamada TR Karekod'un uluslararası kullanımlarda yaygınlaşması için de önemli bir zemin oluşturacak." değerlendirmesinde bulundu.
"UnionPay kullanıcıları ödeme alışkanlıklarını yurt dışında sürdürebilecek"
UnionPay International Orta Doğu Genel Müdürü Luping Zhang ise "BKM ile gerçekleştirdiğimiz bu işbirliği, UnionPay kullanıcılarına Türkiye'de daha esnek, pratik ve güvenli bir ödeme seçeneği sunarken seyahat deneyimlerini önemli ölçüde kolaylaştıracak. Ödemelerini artık kendi ülkelerinde olduğu gibi Türkiye'de de karekod ile kolaylıkla yapabilecekler ve ödeme alışkanlıklarını yurt dışında da sürdürebilecekler. BKM ile sadece bugünün ihtiyaçlarına yönelik değil, gelecekteki dijital ödemelerin gelişimine de yönelik bir adım olarak gördüğümüz bu işbirliğini sürdürerek, kullanıcılarımıza daha fazla kolaylık ve değer sunmaya devam edeceğimizi umuyorum." ifadelerini kullandı.
TR Karekod yaygınlaşıyor
Açıklamada verilen bilgiye göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından kullanıma sunulan ve BKM tarafından geliştirilen Karekod Yönlendirme Sistemi altyapısıyla işletilen TR Karekod'un kullanımı her geçen gün yaygınlaşmaya devam ediyor.
Bugün gelinen noktada, Ekim 2025 itibarıyla farklı bankalar arasındaki işlemler dikkate alındığında, POS cihazları üzerinden TR Karekod ile yapılan işlem sayısı 600 milyonu, banka ATM'lerinden TR Karekod ile gerçekleştirilen nakit çekim işlemleri 105 milyon adedi aşmış bulunuyor.