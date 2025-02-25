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Ekonomi

Bitcoin'in fiyatı küresel ekonomideki belirsizliklerle yüzde 6'dan fazla düştü

Bitcoin'in fiyatı, ABD yönetiminin izlediği ticaret politikasının yarattığı küresel belirsizlikler nedeniyle yüzde 6'dan fazla düşerek, 90 bin doların altına geriledi.

Emre Gürkan Abay  | 25.02.2025 - Güncelleme : 25.02.2025
Bitcoin'in fiyatı küresel ekonomideki belirsizliklerle yüzde 6'dan fazla düştü

Moskova

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yaklaşık yüzde 7,51 azalarak, 2 trilyon 910 milyar dolara geriledi.

En büyük kripto para birimi olan Bitcoin, son 24 saatte satış baskısıyla yüzde 6,08 düşerek, TSİ 11.20 itibarıyla 89 bin 929 dolara indi. Bitcoin'in haftalık değer kaybı ise yüzde 5,64 düzeyinde oldu.

Piyasa değeri bakımından 2'inci sırada yer alan Ethereum'un fiyatı da yaklaşık yüzde 10,98 değer kaybederek, 2 bin 408 dolara geriledi.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın uygulayacağı politikalara yönelik enflasyonist endişelerin ve ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyonla mücadeleyi beklenenden daha uzun sürede tamamlayabileceği beklentisinin kripto paralar gibi riskli varlıklarda satış baskısı yarattığını belirtiyor.

Kripto para borsası Bybit'teki bir Ethereum soğuk cüzdan kontrolünün ele geçirilmesi ve yaklaşık 1,5 milyar dolar değerindeki varlıkların bilinmeyen bir adrese aktarılmasının da piyasada endişe yarattığına işaret ediliyor.

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