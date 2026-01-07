Dolar
Ekonomi

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı oranı yüzde 20 oldu

Bireysel emeklilik hesabına yapılan Türk lirası ödemelerinde devlet katkısı oranı yüzde 20 olarak belirlendi.

Mert Davut  | 07.01.2026 - Güncelleme : 07.01.2026
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısı oranı yüzde 20 oldu

Ankara

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi'nde Türk lirası cinsinden yapılan katkı payı ödemeleri için devlet katkısı oranı ile cayma hakkının kullanılmaması halinde sağlanan ilave devlet katkı tutarı belirlendi.

Buna göre işveren tarafından ödenenler hariç, katılımcılar adına bireysel emeklilik hesabına yatırılan katkı payları için devlet katkısı hesabında uygulanan oran, Türk lirası cinsinden yapılan ödemeler için yüzde 20 olarak tespit edildi. Söz konusu oran daha önce yüzde 30 olarak uygulanıyordu.

Ayrıca, çalışanın cayma hakkını kullanmaması halinde, gerekli şartları sağlaması kaydıyla sisteme girişte bir defaya mahsus verilen ilave devlet katkısı tutarı 500 lira olarak belirlendi.

Karar, 1 Ocak 2026'dan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

