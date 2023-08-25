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Ekonomi

Bingöl balının AB tesciliyle uluslararası pazardaki etkisinin artırılması hedefleniyor

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından Avrupa Birliği'ne (AB) tescil başvurusu yapılan lezzetler arasında yer alan "Bingöl balı"nın alacağı AB tesciliyle uluslararası pazardaki etkisi artırılmak isteniyor.

Rıdvan Korkulutaş  | 25.08.2023 - Güncelleme : 25.08.2023
Bingöl balının AB tesciliyle uluslararası pazardaki etkisinin artırılması hedefleniyor Fotoğraf: Rıdvan Korkulutaş / AA

Bingöl

Zengin bitki örtüsüne sahip coğrafyada üretilen coğrafi tescil işaretli Bingöl balında hasat sezonu başladı.

Kentte 1700 arıcı, 163 bin kovanda balını hasat ediyor.

En kaliteli bal için çalışan Bingöllü üreticiler, son 1 yılda uluslararası çeşitli yarışmalarda 8 altın ve platinyum ödülüne layık görüldü.

Bingöllü arıcılar, ürünlerinin uluslararası piyasadaki değerini ortaya koyabilmek ve markalaşmanın artması için TÜRKPATENT tarafından AB'ye yapılan tescil başvurusunun olumlu sonuçlanmasını bekliyor.

Geçen yıl 2 bin ton balın elde edildiği kentte, bu yıl yaşanan iklim şartlarından dolayı rekoltenin 1500 ton olması bekleniyor.

6-7 ülkeye ihracat yapılıyor

Bingöl Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Aba, Bingöl balının kalitesini her zaman koruduğunu, ancak pazarlamada hak ettiği yere ulaşması gerektiğini söyledi.

Bingöl balına AB coğrafi işaret alınmasının son aşamada olduğunu dile getiren Aba, Bingöl balının AB tarafından tescillenmesini istediklerini belirtti.

Kendisinin de 2 oğlu ile arıcılık yaptığını anlatan Aba, şöyle konuştu:

"Katıldığımız fuarlarda Bingöl balının tanıtımına Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz Bey'in çok büyük katkısı oldu. Kentteki tüm kurumlarımız arıcılarımıza destek veriyor. Son 1 yıl içerisinde uluslararası yarışmalarda 9 ödül aldık, 8 altın, 1 platinyum ödülü verildi. Büyük bir başarı bence. AB coğrafi işaret alınmasının ardından Bingöl balının kalitesi ortaya çıkacak, pazarlamada hak ettiğimiz değeri bulacağız."

Kentte 10 firmanın ihracat yaptığını kaydeden Aba, Hollanda, İngiltere, İsviçre, Katar, Dubai gibi 6-7 ülkeye ihracatın gerçekleştirildiğini bildirdi.

"Bingöl balı bir dünya markası"

Aba, "Hiçbir zaman bir insan tek başına başarılı olamaz. Ben de son 3-4 senedir arıcılıkta en çok desteği 2 oğlumdan alıyorum. Beraber çalışıyoruz, üretiyoruz. Kaliteli bal üretiyorsak ne mutlu bize. Bingöl balı bir dünya markası. Dünya şampiyonu bir bala sahibiz." ifadelerini kullandı.

16 yaşındaki Hüseyin Aba da boş zamanlarında babasına yardım ettiğini kaydederek, "Ata mesleğimiz olan arıcılığı sürdürmek için babamızın yanında işi öğreniyoruz." dedi.

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