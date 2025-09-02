Dolar
41.15
Euro
47.95
Altın
3,539.26
ETH/USDT
4,282.70
BTC/USDT
110,666.00
BIST 100
10,877.52
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

AB Dönem Başkanı Danimarka, genişlemenin "jeopolitik zorunluluk" olduğu görüşünde

AB Dönem Başkanı Danimarka'nın Avrupa İşleri Bakanı Marie Bjerre, "daha güçlü, güvenli ve kendini savunabilen" bir AB'ye ihtiyaç duyulduğunu belirterek genişleme politikasının bu kapsamda "jeopolitik bir zorunluluk" olduğunu söyledi.

İbrahim Hamdi Hacıcaferoğlu  | 02.09.2025 - Güncelleme : 02.09.2025
AB Dönem Başkanı Danimarka, genişlemenin "jeopolitik zorunluluk" olduğu görüşünde

İstanbul

Bjerre, Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da yapılan Avrupa İşleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nın ardından AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos'la beraber basına açıklamalarda bulundu.

AB'nin genişleme politikasının yeni önem ve ivme kazandığını belirten Bjerre, "Zorlu bir dönemden geçiyoruz. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırgan savaşı ve ABD'den esen yeni siyasi rüzgarlar, genişlemeyi bugün belki de her zamankinden daha önemli hale getiriyor." diye konuştu.

Bjerre, AB'nin genişleme politikasının "jeopolitik zorunluluk" olduğunu ifade ederek "Çünkü daha güçlü, daha güvenli, kendini savunabilen bir AB'ye ihtiyacımız var ve genişleme bu gelecek için vazgeçilmezdir." dedi.

Bakanlarla AB'nin iç reform ihtiyacını da görüştüklerini aktaran Bjerre, Birliğin genişleme ve gelecekteki zorluklara hazırlıklı olması gerektiği konusunda geniş mutabakat sağlandığını söyledi.

Kos'tan Kopenhag kriterlerini karşılayan ülkelere "AB'nin kapıları açık" mesajı

Kos, 1993'teki Kopenhag Zirvesi'nde aday ülkelerin yerine getirmesi şartının kabul edildiği "Kopenhag kriterlerini" tam, adil ve şeffaf bir şekilde karşılayan ülkelere "AB kapılarının açık" olduğu mesajını verdi.

Genişleme konusunda gelişmelerin "15 yılın herhangi bir dönemine kıyasla" daha hızlı ilerlediğini belirten Kos, "Örneğin, Karadağ ve Arnavutluk öncü ülkeler olarak öne çıkıyor. Müzakereler istikrarlı ve kararlı bir şekilde ilerliyor." diye konuştu.

AB'ye aday ülkeler arasında Türkiye, Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Gürcistan, Moldova ve Ukrayna bulunuyor. Kosova ise potansiyel aday olarak değerlendiriliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İspanya'da eğitimciler, Filistin'e destek için kendilerini güzel sanatlar binasına kapattı
AB Konseyi Başkanı Costa Gazze'deki "trajedinin insani boyutundan büyük endişe" duyduklarını belirtti
Türkiye ile Suriye arasında eğitimde kapsamlı işbirliği başlıyor
Dışişleri Bakanı Fidan'dan telefon diplomasisi
Brüksel'de sanatçılar, İsrail'in Gazze'de öldürdüğü çocukların isimlerini okudu

Benzer haberler

AB Dönem Başkanı Danimarka, genişlemenin "jeopolitik zorunluluk" olduğu görüşünde

AB Dönem Başkanı Danimarka, genişlemenin "jeopolitik zorunluluk" olduğu görüşünde

AB Konseyi Başkanı Costa Gazze'deki "trajedinin insani boyutundan büyük endişe" duyduklarını belirtti

TÜİK'ten Ulusal Hesaplar Sistemi'nde ana revizyon kapsamında tamamlanan çalışmalara ilişkin açıklama

AB, Rusya'ya yönelik 19. yaptırım paketi çalışmalarına hız verdi

AB, Rusya'ya yönelik 19. yaptırım paketi çalışmalarına hız verdi
AB’nin batarya düzenlemesi Türkiye için bazı fırsatlar sunuyor

AB’nin batarya düzenlemesi Türkiye için bazı fırsatlar sunuyor
Yunanistan'da personel açığı, sağlık hizmetlerine erişimi zorlaştırıyor

Yunanistan'da personel açığı, sağlık hizmetlerine erişimi zorlaştırıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet