Dolar
18.58
Euro
18.33
Altın
1,651.42
ETH/USDT
1,306.80
BTC/USDT
19,296.00
BIST 100
3,841.56
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Beyaz Saray: Ekonomik veriler resesyona işaret etmiyor

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, mevcut ekonomik verilerin resesyona işaret etmediğini söyledi.

Dildar Baykan Atalay   | 18.10.2022
Beyaz Saray: Ekonomik veriler resesyona işaret etmiyor

Washington

Jean-Pierre, düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ülkenin yakın zamanda resesyona gireceği endişelerine ilişkin Jean-Pierre, "Şu anda iş piyasasının güçlü olduğunu görüyoruz. İş gücünün gücünü görüyoruz. Bunlar genellikle resesyon öncesi görülen şeyler değildir." ifadelerini kullandı.

Jean-Pierre, ABD Başkanı Joe Biden'ın, yarın benzin fiyatlarının düşürülmesi konusunda bir açıklama yapacağını da sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özdemir Bayraktar'ı andı
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Kaynak, patlama yaşanan maden ocağında incelemede bulundu
Madende hayatını kaybeden Özçelik'in ailesine Bakan Akar'dan başsağlığı telefonu
Terör örgütü PKK'dan kaçan bir terörist ikna yoluyla teslim oldu

Benzer haberler

Beyaz Saray: Ekonomik veriler resesyona işaret etmiyor

Beyaz Saray: Ekonomik veriler resesyona işaret etmiyor

BAE'den, Ukrayna'ya 100 milyon dolarlık insani yardım

OPEC: Petrol piyasasında krizi önlemek için uygun zamanda hareket ettik

Enerji krizi Belçika'da kafeleri yeni uygulamalara yöneltti

Enerji krizi Belçika'da kafeleri yeni uygulamalara yöneltti
AB, gaz borsalarına müdahaleye hazırlanıyor

AB, gaz borsalarına müdahaleye hazırlanıyor
Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet