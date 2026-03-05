Dolar
44.00
Euro
51.17
Altın
5,108.17
ETH/USDT
2,111.70
BTC/USDT
72,550.00
BIST 100
13,105.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Tel Aviv'den yayındayız.
logo
Ekonomi

İSO Başkanı Bahçıvan Türkiye'nin "Made in EU" kapsamına dahil edilmesini değerlendirdi

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, "Yeni çerçeve yalnızca nihai ürünü değil, bileşen içeriğini, menşe yapısını, izlenebilirliği, belgelendirmeyi ve teknik uygunluğu da öne çıkarmaktadır." dedi.

Yunus Türk, Emirhan Yılmaz  | 05.03.2026 - Güncelleme : 05.03.2026
İSO Başkanı Bahçıvan Türkiye'nin "Made in EU" kapsamına dahil edilmesini değerlendirdi

İstanbul

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Türkiye’nin Avrupa Birliği'nin "Made in EU" kapsamına dahil edilmesiyle yalnızca nihai ürünü değil, bileşen içeriğini, menşe yapısını, izlenebilirliği, belgelendirmeyi ve teknik uygunluğu da öne çıkardığını belirterek, "Bu da Türk firmalarının tasarım, sertifikasyon, kritik bileşen, teknoloji yoğun alt sistem üretimi, düşük karbonlu üretim ve tedarik zinciri uyumu gibi alanlarda kapasite geliştirmesini teşvik edecektir." dedi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Türkiye’nin Avrupa Birliği'nin (AB) "Made in EU" kapsamına dahil edilmesi, Avrupa değer zincirleriyle entegre çalışan Türk sanayisi açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Düzenlemenin özellikle kamu alımları ve kamu desteklerinde aranan AB menşei kriterleri bakımından Türkiye’ye rekabet avantajı sağlayarak otomotiv, beyaz eşya ve makine gibi stratejik sektörlerin Avrupa üretim ve tedarik zincirlerindeki konumunu güçlendirme potansiyeline sahip olduğu ifade ediliyor.

Erdal Bahçıvan, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin "Made in EU" kapsamına dahil edilmesinin özellikle kamu alımları ve kamu desteklerinde aranan Avrupa Birliği (AB) içeriği şartları bakımından Türk sanayisi için önemli bir rekabet avantajı yaratacağını söyledi.

Teklif metninin AB'nin gümrük birliği anlaşması bulunduğu ülkelerden gelen içeriğin, belirli koşullarda "Birlik menşeli" sayılabileceğini öngördüğüne işaret eden Bahçıvan, "Bu çerçevede Türkiye'nin 'Made in EU' kapsamına dahil edilmesi başta otomotiv olmak üzere stratejik sektörlerde Avrupa değer zincirlerindeki konumumuzun korunması ve güçlenmesi açısından olumlu bir gelişmedir." diye konuştu.

Bahçıvan, bu düzenlemenin Avrupa ile entegre çalışan firmalar için üretim yapısının daha yüksek katma değerli aşamalara taşınması yönünde güçlü bir teşvik oluşturabileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Çünkü yeni çerçeve yalnızca nihai ürünü değil, bileşen içeriğini, menşe yapısını, izlenebilirliği, belgelendirmeyi ve teknik uygunluğu da öne çıkarmaktadır. Bu da Türk firmalarının tasarım, sertifikasyon, kritik bileşen, teknoloji yoğun alt sistem üretimi, düşük karbonlu üretim ve tedarik zinciri uyumu gibi alanlarda kapasite geliştirmesini teşvik edecektir. Özellikle otomotiv ve net-sıfır teknolojilerinde Avrupa tedarik zincirine daha derin entegrasyon sağlandığında, bu durum Türkiye’nin daha nitelikli ve teknoloji yoğun bir üretim ortağı olarak

"Türkiye’nin kapsama dahil edilmesi, otomotiv ana sanayi ve yan sanayimiz açısından kritik önemdedir"

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, otomotiv sektörünün taslak metinde açık biçimde düzenlenen alanlardan biri olduğu için doğrudan etkinin burada görüleceğini dile getirdi.

Araçların "Birlik menşeli" sayılması için montajın birlik içinde yapılması, batarya bileşenleri, elektronik sistemler ve belirli parça oranları gibi somut kriterlerin öngörülmekte olduğunu kaydeden Bahçıvan, "Bu nedenle Türkiye’nin kapsama dahil edilmesi, otomotiv ana sanayi ve yan sanayimiz açısından kritik önemdedir." dedi.

Bahçıvan, beyaz eşya, makine ve elektronik sektörlerinin ise metinde aynı açıklıkta tek tek sayılmasa da kamu destekleri, net-sıfır teknolojileri, enerji yoğun girdiler ve Avrupa tedarik zincirlerinin yeniden yapılanması üzerinden dolaylı fakat önemli etkilerle karşılaşabileceğine işaret ederek, "Bu nedenle Türkiye’nin kapsama alınması, yalnızca AB pazarına erişimin ve mevcut değer zinciri konumunun korunması bakımından değil, taslakta öngörülen yeni sanayi çerçevesinde daha fazla üretim ve tedarik payı alabilmesi açısından da stratejik bir fırsat olarak görülmelidir." yorumunu yaptı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile telefonda Nahçıvan'a yönelik saldırıyı görüştü
Konya'da Milli Anadolu Kartalı 2026/1 Eğitimi başladı
Uyuşturucu satıcılarına yönelik son 5 gündeki operasyonlarda 266 şüpheli tutuklandı
"İlk Dersim Yeşilay" projesi kapsamında öğrenciler için farkındalık eğitimi düzenlendi
COP31 Başkanı Murat Kurum, Türkiye'nin COP31 önceliklerini açıklayacak

Benzer haberler

İSO Başkanı Bahçıvan Türkiye'nin "Made in EU" kapsamına dahil edilmesini değerlendirdi

İSO Başkanı Bahçıvan Türkiye'nin "Made in EU" kapsamına dahil edilmesini değerlendirdi

OSD Başkanı Cengiz Eroldu, AB'nin "Made in EU" taslağını değerlendirdi

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu AB'nin "Made in EU" şartını değerlendirdi

AB, kamu ihalelerine "Made in EU" şartı getirecek

AB, kamu ihalelerine "Made in EU" şartı getirecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet