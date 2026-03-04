Dolar
Ekonomi

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu AB'nin "Made in EU" şartını değerlendirdi

Hisarcıklıoğlu, AB'nin yeni sanayi politikası taslağında, Türkiye'nin Avrupa değer zincirinin ayrılmaz bir parçası olarak tanınmasının ve Gümrük Birliği kapsamında ürünlerin AB menşeli sayılmasının önemli ve stratejik bir gelişme olduğunu bildirdi.

Seda Tolmaç  | 04.03.2026 - Güncelleme : 04.03.2026
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu AB'nin "Made in EU" şartını değerlendirdi

Ankara

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Avrupa Birliği'nin (AB) yeni sanayi politikası taslağında, Türkiye'nin Avrupa değer zincirinin ayrılmaz bir parçası olarak tanınmasının ve Gümrük Birliği kapsamında ürünlerin AB menşeli sayılmasının önemli ve stratejik bir gelişme olduğunu bildirdi.

Hisarcıklıoğlu, NSosyal hesabından AB'nin "Made in EU" şartına ilişkin paylaşımda bulundu.

Ticaret savaşlarının derinleştiği, jeopolitik risklerin arttığı bir dönemde kamu-özel sektör işbirliğiyle yürütülen etkin ticari diplomasinin sonuç verdiğini belirten Hisarcıklıoğlu, "Avrupa Birliği'nin yeni sanayi politikası taslağında (Industrial Accelerator Act) Türkiye'nin Avrupa değer zincirinin ayrılmaz bir parçası olarak tanınması ve Gümrük Birliği kapsamında ürünlerimizin AB menşeli sayılması son derece önemli ve stratejik bir gelişmedir." ifadelerini kullandı.

Hisarcıklıoğlu, şimdiki hedefin ise bu taslağın, kazanımların korunarak yasalaşması olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

" Türkiye'nin Avrupa sanayi ekosistemindeki konumunun daha da güçlendirilmesi ve Gümrük Birliğinin modernizasyonu dahil olmak üzere AB ile ekonomik entegrasyonun ileriye taşınmasıdır. Bu süreçte büyük bir çaba harcayan Ticaret Bakanımız Sayın Ömer Bolat başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."

