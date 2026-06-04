Sıfır Atık Haftası kapsamında Galata Kulesi'nde mapping gösterisi yapıldı

Türkiye'nin çevre ve sürdürülebilirlik alanındaki önemli farkındalık hareketlerinden biri olan Sıfır Atık Haftası, çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Sıfır Atık Vakfı tarafından hafta kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, İstanbul'un tarihi simge yapılarından Galata Kulesi'nde "Sıfır Atık" temalı mapping gösterisi düzenlendi.

Fotoğraf : İlyas Kaçar/AA

Gösteride, kulenin yüzeyine sıfır atık temalı animasyon yansıtıldı.

"Sıfır Atık" yaklaşımının çevresel, ekonomik ve toplumsal kazanımlarına dikkati çekmeyi amaçlayan gösteri, hafta boyunca yürütülen farkındalık çalışmalarının önemli duraklarından biri oldu.

Galata Kulesi çevresinde bulunan yerli ve yabancı turistler ile vatandaşlar gösteriyi ilgiyle izlerken, bazıları da cep telefonuyla kayıt altına aldı.

